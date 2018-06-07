Олешко о Муратовой: "Она слышала Бога"

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Актёр заявил, что смерть советского и украинского режиссёра является большой тратой для всего кинематографического искусства.

Актёр театра и кино, телеведущий Александр Олешко отреагировал на смерть режиссёра Киры Муратовой. По его словам, она обладала специфическим даром, поскольку «слышала Бога» и могла передавать это в своих картинах. Знаменитость считал Муратову особенным человеком. Для мира кинематографического искусства смерть режиссёра стала огромной утратой, уверен Олешко. Как известно, Кира Муратова скончалась в возрасте 83 лет. О смерти знаменитости сообщили её родственники. Причины кончины до сих пор не разглашаются. При жизни Муратова успела прославиться в качестве актрисы, сценаристки и режиссёра. В 1990 году она завоевала Гран-при Берлинского кинофестиваля с фильмом «Астенический синдром».

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