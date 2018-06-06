Диетологи назвали вредные секреты здоровой пищи

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Не все продукты так полезны для организма, как кажется. Некоторые несут в себе скрытую опасность. Диетологи назвали ТОП-5 продуктов, которые имеют вредные секреты.

Любители здоровой пищи в качестве перекусов используют банановые чипсы. Данный вид сухофруктов является отличным заменителем сладкого для сладкоежек. Однако не все так красочно, как кажется на первый взгляд. На самом деле банановые чипсы имеют компоненты, который вредят организму. Данный продукт получают путем выжаривания долек банана. Каждая порция чипсов содержит более 10 грамм насыщенного жира, который резко поднимает в организме уровень холестерина.

Мюсли также как и банановые чипсы имеют вредные секреты. Диетологи не советуют часто употреблять этот продукт на завтрак, так как он содержит много сахара и калорий, от которых приверженцы ПП как раз таки пытаются отказаться. Эксперты рекомендуют готовить это блюдо в домашних условиях. Диетологи советуют покупать обычную овсянку и самостоятельно добавлять туда фрукты.

Ни для кого не секрет, что энергетические батончики, которые предлагают магазины, не являются правильным компонентом в рационе правильного питания. Все дело в том, что батончики помогают сохранить жир в организме. Каждый такой "перекус" содержит в себе около 500 калорий.

Спортивные напитки также несут в себе скрытую опасность. Все дело в том, что они содержат красители, консерванты и сахар. Такой состав дал повод властям Европы и Японии признать напитки опасными и запретить их для продажи в своих странах.

Диетологи не рекомендуют придерживаться попкорновой диеты, которая ранее была в моде. Многие люди, и даже любители правильного питания, обожают этот продукт, но он несет в себе скрытую опасность. На самом деле попкорн содержит огромное количество диацетила. Этот компонент обычно добавляют в искусственные масла. Диацетил не несет опасности при употреблении в пищу, но он несет угрозу для организма, если его вдыхать.