Ученые нашли революционный способ борьбы с раком у детей

Сегодня, 14:07

До сих пор для лечения опухолей применяли химеотерапию. Детский организм более агрессивно реагирует на подобные процедуры.

Исследователи рака в Юго-Западном медицинском центре UT нашли революционный способ борьбы с раком у детей. Для исследования нового метода ученые в лаборатории ввели в ДНК аквариумной рыбы ген человека PAX3-FOXO1. Исследователи буквально заразили рыбу раком, после чего ввели разработанный препарат.

Революционный метод показал хорошие результаты. Во время взаимодействия с раковой опухолью препарат позволяет здоровым клеткам выдержать влияние злокачественного образования вместо того, чтобы умирать. Онкологи рассказали, что новое средство для борьбы с раком у детей позволяет исключить воздействие химеотерапии и облучения на молодой организм.

Препарат удалось получить благодаря синтезу гена PAX3-FOXO1. Революционное средство, которое создает дополнительный иммунитет для здоровых клеток, дает старт разработке лекарств, которые в первую очередь направлены на уничтожение раковых клеток.