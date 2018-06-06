Рак убивает миллионы: Ученые назвали причину неизлечимости «вестника смерти»

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Шведские исследователи попытались дать ответ на вопрос, который волнует общество вот уже несколько десятков лет.

Группа учёных из Лундского университета в Швеции выделила стратегии и назвали причину, которая позволяет раковым клеткам выживать при самых разнообразных методиках лечения. Поскольку сегодня рак убивает миллионы людей по всему миру, то эта проблематика имеет особую актуальность. Специалисты попытались дать ответ на вопрос о неизлечимости «вестника смерти». Причину подобного процесса исследователи начали искать в человеческом геноме. Для этого учёные изучили генетический материал 50 детей, больных раком. В ходе анализа исследователи выделили гены, которые отвечают за формирование защитного механизма, обеспечивающего выживание клеток при лечении онкологии. Такие механизмы, как выяснилось, при выполнении своих непосредственных функций работают против иммунитета, химиотерапии и самых различных препаратов, используемых для лечения рака. Также эти гены способствуют мутации раковых клеток, формируя у них устойчивость к тем или иным методикам.

Также существенного внимания, по мнению исследователей, заслуживают процессы клонирования таких клеток. Специалисты выяснили, что новые частицы формируются с различной устойчивостью к методикам лечения и способны распространяться по всему организму. Иногда случается так, что клоны замещают старые клетки и тем самым делают ранее испытанные, казалось бы, успешные методики бессмысленными. Специалисты намерены углубить исследования и найти универсальный метод лечения, позволяющий устранить саму причину неизлечимости.

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