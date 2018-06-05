Ученые: Любая инопланетная цивилизация обречена на гибель

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Международная группа ученых под руководством Адама Франка исследовала влияние различных факторов на возможное существование инопланетян. Ученые США и Германии предрекают неизбежную гибель инопланетным цивилизациям.

При проведении исследований ученые астрофизики учли фактор воздействия инопланетных существ на формирование климата планеты, которую они могли бы населять, и последствия этого влияния для инопланетян. Эксперты пришли к выводу, что гибель инопланетных цивилизаций неминуема.

На основании результатов исследований племен, которые населяли остров Пасхи, немецкие и американские специалисты создали математическую модель, которая позволила определить четыре пути развития любой цивилизации.

Первый путь – «вымирание». Он характеризуется ростом количества населения с одновременным повышением средней температуры. Результатом становится пик развития, по которого происходит снижение технологической цивилизации, потому что климатические условия перестанут способствовать существованию такого количества живых организмов.

Второй путь более позитивный и не влечет за собой катастрофы. Он возможен в случае плавного развития цивилизации, которое возможно при безусловном пониманием цивилизацией последствий необдуманного использования природных ресурсов.

Третий путь – выживут единицы. Численность населения будет меняться независимо от наличия и доступности ресурсов. Основная часть населения погибнет, но отдельные представители цивилизации продолжат существовать.

Четвертый путь. Цивилизация осознает последствия своего влияния на планету, но свою гибель уже предотвратить не сможет.

Какой путь выберет человечество, сказать сложно, но ученые предполагают, что нам уготован четвертый путь.