Видео, игры и соцсети: Что интересует детей в Интернете?

Сегодня, 10:04

Аналитики «Лаборатории Касперского» составили рейтинг самых популярных запросов в Сети от несовершеннолетних.

Больше всего детей интересует в Интернете видеоконтент. Огромной популярностью пользуются обзоры на компьютерные игры и трансляции мультфильмов на YouTube и Twitch. Примечательно, несовершеннолетние преимущественно предпочитают наблюдать за игрой взрослых геймеров, нежели самостоятельно «залипать в игруху».

Помимо видео, львиную долю детского внимания в Интернете отхватили соцсети. Подростки проводят много времени за переписками во «ВК», Facebook или выкладывая фото в Instagram. Приложения для знакомств и прочих взрослых интересов не привлекают молодежь.

Что объединяет достигших совершеннолетия юзеров и детей, так это интерес к порно. Пока мамка не видит, юные натуралисты активно смотрят японское «видео 18+». Да-да, именно японское. Здесь имеется непосредственная связь с популярностью аниме.

В рейтинге «Что интересует детей в Интернете?» также оказался «Переводчик Google», порталы для скачивания игр и музыки, а также интернет-магазины. Малолетние бизнесмены не хуже взрослых проворачивают сделки купли/продажи в Сети.