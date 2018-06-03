«Xiaomi может всё»: Компания представила очередное умное устройство

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Китайский бренд начинает захватывать рынок. Казалось бы, она производит уже всё, что только можно – это и смартфоны, и компьютеры, и батарейки, и часы, и наушники, и проекторы, телевизоры, камеры, роутеры, лампы, пылесосы, зубные щётки, освежители воздуха, одежду и так далее. Список просто огромный. Сейчас же китайский гигант представил электронный штопор, который тоже стал уникальным.

Даже хейтеры Xiaomi не сомневаются, что эта компания может создать и продать буквально всё. Недавно она представила очередное умное устройство – штопор.

Если пользователю лень открывать вино своими руками, то в этом ему поможет штопор от Xiaomi. Однако он больше нацелен всё же на профессиональных официантов, бары и гостиницы. Устройство работает в экосистеме умного дома MiJla.

Штопор выполнен в металлическом корпусе и чёрном цвете. Внутри него находится двигатель и система передач. Также есть специальное приспособление для удаления упаковки из горлышка бутылки. Механизм работы прост – штопор вкручивается, а затем поднимается.

Работает устройство от батареи в 550 мАч. Одним зарядом можно открыть 70 бутылок. Заряжается оно быстро – за 5 минут.

Интересен штопор не столько своим функционалом, сколько экосистемой и ценой в меньше 10 долларов. Стоит отметить, что цена является главным секретом успеха Xiaomi. Все продукты компании, даже флагманские, стоят гораздо дешевле, чем у ближайших конкурентов – Huawei, Oppo, Lenovo Vivo и так далее. Многие считают, что молодая компания вскоре составит конкуренцию и лидерам технорынка Samsung и Apple.

Стоит отметить, что Xiaomi стоит на 4 строчке по продажам в мире. Однако это не мешает выпускать смартфоны, успешней, чем у южнокорейского гиганта. Компания ставит личные рекорды каждый квартал, обгоняя производителей один за другим.

Всё дело в экосистеме.

То есть, фанаты могут купить для своего дома абсолютно всё. Речь идёт не только о высоких технологиях, но и о одежде, термометрах, отвёртках, очистителях воздуха и так далее. Всё это поддерживает систему умного дома, но стоит при этом очень дёшево, чего опять же нельзя сказать о конкурентах.

Xiaomi на своём примере доказывает, что можно стать успешным, при этом не продавать смартфоны по 1 тысячи долларов, не выпускать супер революционные устройства, делая качественные и доступные для людей вещи со своей «магией». В общем в скором будущем Xiaomi может полностью захватить рынок.