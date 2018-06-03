«Не на принцессе»: Экс-супруг Меган Маркл решил вновь жениться

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Режиссер и продюсер Тревор Энгельсон, как и сотни миллионов зрителей, проследив за брачной церемонией своей бывшей супруги, наверное, подумал о наличии справедливости в этой жизни и посчитал неуместным свое затянувшееся одиночество. Тем более, что в настоящее время он снимает комедию с характерным названием «Развод – это тяжело».

Итак, экс-супруг Меган Маркл, новоявленной герцогини, решил вновь жениться, но не на принцессе. Будущая спутница жизни, с которой уже состоялась официальная помолвка, зарабатывает себе на хлеб диетологией. По отзывам пациентов, Трейси Керленд не дает расслабляться и требует неукоснительного соблюдения всех предписаний. Выходит, Энгельсону гарантирован домашний режим со здоровой диетой.

Тревор и Меган поженились сем лет назад, однако через два года поняли, что «погорячились» и разошлись без скандалов и взаимных обвинений. Что характерно, в сюжете комедии, которую сейчас снимает Энгельсон, женщина бросает мужа ради принца.

Дата написания сценария не называется, но вряд ли этот факт можно назвать совпадением или пророчеством. Меган и Гарри в настоящее время проводят свой медовый месяц в Канаде.