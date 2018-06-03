Учёные рассказали, как инопланетяне ищут людей

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Некоторые учёные считают, что примерно десятая часть всех планет в Галактике Млечный Путь могут быть заселены живыми существами, то есть ими могут быть даже одноклеточные животные, или сложные социальные существа, как люди. Однако пока что следов наличия в космосе разумной жизни обнаружено не было. Вопрос стоит не в том – найдём ли мы, а в том – найдут ли нас.

Сейчас же учёные постарались объяснить, как инопланетяне ищут людей, если они вообще существуют и вообще ищут. Астроном Иосиф Шкловский считал, что на Марсе живут цивилизации инопланетян. Они очень скрытны. Однако там нет кислорода. Кроме того, как заявил научный сотрудник Евгений Семеко, он не означает наличие на планете жизни.

Шкловский же считал, что инопланетяне узнают о людях – послушав их радио. Во времена учёного радио было на пике популярности. Эксперты уже отослали сигналы во все уголки Млечного Пути, куда по крайней мере они достают с современными технологиями, но на послание не отозвались.

Однако в этом вопросе главное время. То есть если человек отправит сигнал на расстояние в 100 световых лет, его поймают другие цивилизации и отправят ответ, то пройдёт в сумме минимум 200 лет. Но пришельцы могут быть и не дружелюбны. Пути два – или люди будут обладать сверхмощным оружием и уничтожат всё, или же люди эволюционируют, заживут хорошо и просто не захотят вступить в контакт.

Здесь можно задаться вопросом – людей вообще кто-то ищет? Дело в том, что есть специальные формулы. По самым пессимистичным прогнозам, поиски ведут 0,000125 цивилизаций. Оптимисты считают, что около пяти тысяч. При этом, согласно тем же подсчётам, развитая цивилизация живёт порядка 100 тысяч лет, а затем самоуничтожается.

Сейчас поиски хоть и ведутся, но маловероятно, что человечество вообще встретится когда-то с пришельцами. Возможно это плохо для науки, но с философской точки зрения, поиски помогут понять землянам, кто они и где они.