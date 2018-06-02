«Тайная армия Трампа»: На видео попал секретный военно-инопланетный НЛО

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Странный объект отражал свет и застывал на одном месте.

В США в городе Хьюстоне, штат Техас, местные жители засняли на видео секретное военно-инопланетное НЛО. Автор выложил свой ролик на YouTube. При просмотре видно, как маленький чёрный объект движется с большой скоростью на большой высоте то вправо, то влево. Затем он останавливается, буквально застывая в небе, и далее продолжает свой путь.

Очевидец по имени Кен Беъренд заявил, что это не воздушный шар, так как в этот день ветер дул со скоростью в 8 миль в час с юга. Однако на видео странное НЛО движется с севера.

Мужчина добавляет, что от странного корабля отражался свет, что говорит о его металлической структуре и поверхности.

Однако не все люди верят в то, что этот корабль принадлежит пришельцам. Комментаторы подметили, что скорее всего этот НЛО был обычным беспилотником. Самые передовые технологии позволяют летать на такой высоте и на такой скорости, как показывалось на видео. К примеру, это может быть секретный проект USAF.

Другие же люди заявляют, что этот корабль мог состоять в тайной футуристической армии Дональда Трампа. Некоторые и вовсе заявили, что военные сделали новый аппарат на основании инопланетных технологий. Считается, что в этом регионе очевидцы уже не первый раз замечают НЛО.