Гудков: «Мне стыдно за МГУ и больно за студентов»

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Оппозиционер раскритиковал власти Москвы и руководство МГУ за разрушение исторических памяток в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Дмитрий Гудков в своём Telegram-канале заявил, что ему стыдно за МГУ и больно за студентов вуза, которые не могут выразить протест против действий ректората. Политик опубликовал несколько фото, которые, по его мнению, демонстрируют разрушение архитектурного ансамбля университета. На снимках показаны разломанные бордюры, которые Гудков назвал «историческими». Оппозиционер обратил внимание, что всё это делается с подачи мэра Москвы Сергея Собянина и ректора МГУ Виктора Садовничего для того, чтобы в столице мог идти «праздник футбола». В своей публикации Гудков сравнил грядущий ЧМ-2018 с зимними Олимпийскими Играми в Сочи в 2014 году, отметив, что после их завершения началась «война». Теперь же, считает политик, власти хотят начать войну со студентами.

Помимо прочего, автор провёл параллели между действиями чиновников и актом протеста, совершённого студентом МГУ. На указателе он написал красной краской «Нет фан зоне», выступая тем самым против установки возле здания университета площадки для болельщиков ЧМ-2018. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за вандализм.

«Сравните и ответьте: где здесь настоящий вандализм? Кто испортил исторический пейзаж, а кто – хлипкий стенд из картона и пластика?», - обращается к своей аудитории Гудков.

Оппозиционер напомнил, что сам является выпускником МГУ, и как кандидат в мэры Москвы, требует прекратить издеваться над людьми и над архитектурой.

«Мне стыдно за вуз и больно за студентов», - констатировал политик.

Завершил свой пост оппозиционер картиной Василия Слонова, который проиллюстрировал ОИ-2014 в Сочи злобным Чебурашкой-матрёшкой с дубинкой в руках, которого «украшает» надпись «Welcome» (Добро пожаловать).

Ранее Гудков заявил, что у Собянина нет никаких шансов остаться мэром Москвы.