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Олигарх не хочет, чтобы ребенок возлюбленной рос без отца.

Слишком много совпадений в жизни миллиардера. В 2017 году Абрамович развелся с третьей женой Дарьей Жуковой, после в СМИ появились сообщения о новом романе олигарха. Абрамовича увидели в компании русской балерины Дианы Вишневой: замужней женщины, щеголявшей с шарфом «Челси» рядом с олигархом и завидным женихом. Судя по данным прессы, он познакомился с балериной во время её выступления в Мариинском театре в Петербурге летом минувшего года. Представители Абрамовича при этом опровергают слухи, что между бизнесменом и Вишневой имеется роман. Известно, что Диана Вишнева является женой друга владельца «Челси» Константина Селиневича. Но факты говорят сами за себя: летом миллиардер разводится с женой, летом он знакомится с Дианой Вишневой, через 9 месяцев после развода у балерины рождается ребенок. Конечно же, это всего лишь догадки завистников Абрамовича, которые хотят докопаться до истины, но не исключено, что покупка дома за 28 миллионов долларов может быть связана с рождением у него еще одного наследника. Особняк олигарх купил у мужа актрисы Галь Гадот и сделал благотворительный взнос за предоставление ему гражданства. Абрамович был трижды женат, у него семеро детей. С последней супругой Дарьей Жуковой он прожил около десяти лет. Нельзя исключать, что ребенок Вишневой может оказаться восьмым наследником российского миллиардера. В итоге назревает вопрос, зачем Абрамович скрывает отношения с замужней любовницей? Это рассказать может только сам олигарх, однако до сих пор он скрывает свою личную жизнь. Охотницам за богатыми мужчинами остается только гадать, свободно ли сердце одного из самых завидных холостяков.