Смертельно опасные опыты: «Гравитация» сжигает детей в иркутском ТЦ «Комсомолл»

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Россия практически оправилась от мартовской трагедии в «Зимней Вишне», как новое ЧП в ТРЦ Иркутска едва не стало в один ряд с пожаром в Кемерове. День защиты детей для восьмерых школьников закончился ожогами различной степени тяжести от взрыва пиротехники.

Проводить смертельно опасные опыты на детях решил научно-развлекательный комплекс «Гравитация», расположенный в иркутском ТЦ «Комсомолл». Наплевав на технику пожарной безопасности, пиротехники устроили эффектное шоу в закрытом помещении. Светлый праздник быстро превратился в паническое бегство на улицу, ведь весельчаки с петардами в руках подожгли восьмерых детей возрастом от 6 до 11 лет. Сейчас ТЦ «Комсомолл» пустует, а правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП. Оперативно арестован директор «Гравитации», правда инкриминируемые ему обвинения все еще неизвестны.

Быстрый арест подозреваемого, своевременная эвакуация и отсутствие жертв – все это очень хорошо, однако остается один вопрос: «какого черта» пиротехники длительное время устраивают «огненное» шоу в закрытом помещении? Не случись ЧП сегодня, смертельно опасные опыты на детях продолжились бы и закончились плачевно в какой-нибудь другой день. Ведь «Гравитация» не устраивает эффектные праздники втихаря, пока МЧС не видит. У нее есть официальный сайт, на котором указано время потенциального пожара, а сжигающие школьников взрывы позиционируются как «научное шоу».

«В центре «Гравитация» проводятся 5 разных уникальных часовых шоу, составленных по разным тематическим научным подборкам: шоу «Эксперименты Котика-Азотика», «Химический калейдоскоп» и электросветовое шоу «Короткое замыкание», шоу «Техника в безопасности» и праздничное микс-шоу «Всё включено»», - завлекают пиротехники юных зрителей.

Смертельно опасные опыты в иркутском ТЦ «Комсомолл» начинаются с Котика-Азотика. Он предлагает детям полакомиться дымящим попкорном, пообливаться жидким азотом, разбить замороженную им же розу или выстрелить из пушки Гаусса. «Это шоу удивит не только детей, но и взрослых», с лозунгом в «Гравитации» точно не прогадали.

По вторникам и четвергам «сжигает детей» шоу «Химический калейдоскоп». Пиротехник с горящей рукой валит огнем не хуже, чем «хахаль» Светланы Лободы на концертах Rammstein. Кто забыл, все это в закрытом помещении, в ТРЦ, в России!

Злая шутка «Гравитации» или случайное совпадение, как по вашему лучше описать шоу №3 в ТЦ под названием «Короткое замыкание»? Все элементы выступления построены на игре с током. Без комментариев.

Называя шоу №4, авторы позволили себе немножко самоиронии – «Техника в безопасности».

«А можно ли держать в руке жидкий металл? Или заставить кусок металла самостоятельно подпрыгивать в стакане? Приходите, попробуем вместе!», - очередная «замануха» от «Гравитации».

Завершает смертельно опасные опыты в иркутском ТЦ Mix-шоу «Все включено». Название говорит само за себя. Пиротехники собрали воедино все предыдущие чудеса, умножив на 4 вероятность ЧП.

Прошло всего пару часов, а всю страна уже в курсе, что «Гравитация» сжигает школьников в День защиты детей. Менее чем за сутки расследование инцидента продвинулось до ареста подозреваемого. Глядишь, горе-пиротехники испугаются оперативности правоохранителей, и пожары в ТРЦ для России перестанут быть нормой.