Вчера, 23:06

В отличии от Бабченко, Задорнов умер по-настоящему.

Ранее Михаил Задорнов заявил, что та страна, на которую жалуются журналисты и проститутки, является добропорядочной страной. Солидарны с мнением усопшего писателя и юмориста эксперты, которые заявляют, что оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко так рьяно противился нынешнему режиму Владимира Путина, что преобразовался в проститутку СБУ. Между Задорновым и Бабченко всегда были конфликты, но ранее на них не обращали внимание. После смерти юмориста, Бабченко заявил, что Россия стала чище. В свою очередь, Задорнов при жизни ненавидел журналиста, который совсем недавно инсценировал свою смерть и притворялся мертвым. Он говорил, что Бабченко навсегда стал проституткой СБУ.

Вспоминая Задорнова, стоит отметить, что его вторая жена Елена недовольна завещанием умершего мужа. Несмотря на то, что она получила немалую часть имущества, отдельными вещами она все же осталась недовольна. Одно из них: авторскими правами на творческие работы Задорнова будут владеть как первая жена, так и вторая.

Ситуация с Бабченко продолжает нагнетать обстановку. Киев обвинил Москву в организации покушения на жизнь журналиста, в России всё отрицают, отмечая, что отечественные спецслужбы не при чем. Сам репортер все продолжает мечтать, что однажды въедет в Белокаменную на «Абрамсах» со стягами НАТО.