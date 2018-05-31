Вдова Задорнова: Злые люди наживаются на смерти человека

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Вторую жену Задорнова взбесило завещание сатирика, поэтому она решила снова высказаться по этому поводу. Знаменитый юморист умер более чем полгода назад. В прессе поползли упорные слухи о том, что вокруг его состояния развернулась настоящая борьба между теми, кто считают себя к нему причастными.

Вдова Задорнова сообщила новые сведения о его наследстве. Елена Бомбина заявила в интервью, что близкое окружение её умершего мужа не обижается на Задорнова. Более того, с её слов, нет никаких споров об оставленном им наследстве.

Это несколько расходится с высказанными ею ранее мнениями о наследстве, оставшемся после Михаила Задорнова.

В то же время она сделала заявление, что злые люди, занявшиеся распространением неподтверждённой информации о том, как близкие Задорнова относятся к его завещанию, просто наживаются на смерти человека.

С её слов, бывший муж никогда не занимался делением родных и близких на тех, которые сейчас «нынешние», а какие «бывшие». Претензий по поводу его наследства, как она полагает, нет.

То, что некоторые пытаются очернить память Задорнова, женщина считает глубочайшим неуважением к его памяти, когда мужчина уже не может заступиться за своих близких.

Ранее СМИ сообщали, что вторую жену Задорнова Елену Бомбину, буквально, взбесило его завещание, при котором она «не главная».