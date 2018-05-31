«Трамп стал богаче»: Пенсионерка из Красноярска завещала квартиру президенту США

Сегодня, 14:04

Простая российская бабушка Ирина Борисовна устала от непрерывно растущих коммунальных тарифов, переписав свое жилье на президента США.

Необычный способ борьбы с подорожанием услуг ЖКХ может стать в Красноярске массовым, ведь Ирина Борисовна завещала квартиру президенту США Дональду Трампу и тут же принялась агитировать своих знакомых назло коммунальщикам. Благодаря пенсионерке, Дональд Трамп стал богаче.

В протестантском движении пенсионерка из Красноярска добилась определенного успеха, ведь около 20 бабушек рассматривают в качестве приемников квартир в России премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и королеву Великобритании Елизавету II.

Неизвестно, примет ли Трамп недвижимость в России, ведь отечественные тарифы ЖКХ могут и сухого места не оставить от его многомиллиардного состояния.