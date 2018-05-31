«Шумиха подкосила мэтра»: Джигарханяну уже нашли замену в его театре

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В окружении актёра говорят, что тяжелобольной Джигарханян более не сможет руководить Московским драматическим театром.

Скандалы вокруг отношений с экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, семейные разборки и последующий развод оказали серьёзное воздействие на здоровье Армена Джигарханяна. Друзья артиста утверждают, что вся эта шумиха подкосила его. В этой связи в театре уже якобы нашли замену руководителю в лице актера и режиссера Сергея Газарова. По некоторым данным, назначить возможного преемника и озвучить духовное завещание было волей самого мэтра. 82-летний Джигарханян сейчас в очередной раз находится на профилактическом лечении в одной из столичных клиник и, по информации осведомлённых источников, более не способен руководить театром.

Продюсер Марк Рудинштейн в свою очередь заявил, что кандидатуру Газарова должны утвердить в департаменте культуры. Сам же Армен Борисович, по его словам, воспринял то, что ему придётся отойти от дел, спокойно. В будущем ему необходимо будет постоянное общение с медиками, еженедельные обследования в больнице, поэтому он понимает, что совмещать лечение с профессиональной деятельностью невозможно.

В окружении артиста уверены, что он вполне мог бы продолжать работу, если бы не сложная семейная ситуация и та «шумиха», которая подкосила мэтра и была поднята в СМИ по этому поводу. В частности, так считают друзья Джигарханяна Степан Пучинян и Артур Согомонян, обвиняющие Первый канал и программу «Пусть говорят», авторы которой намеренно сгущали краски вокруг данной ситуации. Бывшая жена актёра продолжит ходить на ток-шоу до сентября месяца, уверены они, а потому ожидать, что ажиотаж спадёт, не приходится. Между тем, ситуация может резко измениться, как это случилось в случае с телеканалом НТВ. По некоторым данным, продюсерам местных программ «Новые русские сенсации» и «Ты не поверишь!» якобы поступило указание более не освещать эту тему, чтобы не травмировать и без того больного Джигарханяна.

В то же время сама Виталина Цымбалюк-Романовская пока не спешит оставить в покое бывшего супруга. На днях в прессе появилась информация, что она пыталась прорваться в палату к Армену Борисовичу, чтобы доказать ему свою преданность и донести свою позицию. Её к артисту не пустили друзья, которые уверены, что подобный визит может нанести непоправимый вред здоровью Джигарханяна. Пианистка, несмотря ни на что, продолжает добиваться встречи с бывшим мужем, в связи с чем, рассчитывать на то, что в жизни актёра воцарится покой, пока не приходится.