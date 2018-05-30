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Плач по «невинно убиенному» российскому журналисту Аркадию Бабченко, славословия политиков и угрозы в адрес «кровавого Путина» прекратились, даже не достигнув апогея. Случилось чудо, инспирированное Службой безопасности Украины.

Бабченко «восстал из мертвых», чтобы «закопать» спецслужбы России, которые готовили его ликвидацию руками украинского завербованного наймита, материально стимулированного аж 30 тысячами долларами США. Украинские политики и эксперты, «разведенные» таким образом отечественной спецслужбой, умолкли на полуслове, вытерли слезы и готовы развивать версию СБУ о хитром плане, который разрушил планы Москвы и показал истинное лицо заказчиков убийства. Однако сам Бабченко на пресс-конференции, которая произошла после воскрешения, давал бодрые, но несколько обтекаемые пояснения проведенной операции.

Главным обвинением против России на этот раз стала фотография, которая была выдана российскими спецслужбами киллеру. Бабченко резюмирует, что снимок был сделан для паспорта, когда ему было 25 лет, а значит никто, кроме государственных структур России не мог иметь к нему доступа. Журналист, работавший в том числе, в жанре расследований, на голубом глазу говорит украинским коллегам, что ФСБ не могла зайти в поисковик и найти более «свежую» фотографию потенциальной жертвы. Видимо, несмотря на подготовку операции, текст для пресс-конференции не был столь же тщательно проработан.

В России уже отреагировали на фарс, произошедший в Киеве. Сенатор Владимир Джабаров назвал акцию СБУ самой гнусной провокацией, которая была исполнена в традициях доктора Геббельса. Член Совфеда Сергей Калашников заявил, что ни в каких случаях и ни при каких обстоятельствах нельзя верить официальным сообщениям Киева и фейковой информации украинских СМИ. Кстати, российские политические эксперты уже проводят четкие аналогии между «делом Скрипалей» и «убийством Бабченко». Остается только ждать реакции «цивилизованного Запада», который с подачи главы МИД Украины Климкина успел присоединиться к обвинениям в адрес Кремля и оплакиванию «независимого и честного» критика режима Путина.