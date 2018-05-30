«Без вариантов»: Киев должен был убрать Бабченко

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Вечером 29 мая в столице Украины вновь прозвучали выстрелы. Хотя, оружие, по предварительным данным, было снабжено глушителем, эхо стрельбы будет долго звучать в информационном пространстве.

Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко вызвало широкий резонанс и болезненное, суетливое оживление в украинских политических кругах. «Звезды сошлись» настолько удачно, как не кощунственно это звучит, для людей, пришедших во власть на Украине после вооруженного переворота 2014 года, что у людей здравомыслящих сразу возникли «смутные сомнения». Еще не остыло тело погибшего с тремя пулями в спине, а все украинские телеканалы заполнили парламентарии, политические эксперты, члены правительства и представители националистических движений. «Рука Кремля», эта фраза стала общим рефреном в заявлениях и комментариях выступающих.

Даже самый далекий от политики украинский обыватель, сидя у экрана телевизора с тарелкой вареников и стопкой горилки, лениво резюмировал, что, как и с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, или беглого думца Дениса Вороненкова, расследования не будет, виновный назначен. «Кровавый Путин» вновь, вспомнив свое «гебистское» прошлое, отдал распоряжение ликвидировать оппозиционного журналиста Бабченко. Почему бы не поверить в эту версию, если «по горячим следам» ее озвучил сам премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выразив уверенность, что Россия расправилась со своим оппонентом и «другом Украины». Министра иностранных дел Павла Климкина новость об убийстве оппозиционного российского журналиста настигла в нужное время и в нужном месте, а именно, во время заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке. Лучше и не придумаешь. Глава украинского внешнеполитического ведомства тут же сообщил с высокой трибуны, что Россия продолжает дестабилизировать терактами на ее территории. После такого заявления было бы наивно думать, что представители западных стран станут склонять Киев к расследованию других версий.

Солдат, военкор, оппозиционер, беглец.

В середине марта Аркадий Бабченко отметил в Киеве свой 41-й день рождения. Даже те, кому была неприемлема его гражданская позиция и отвратительны некоторые кощунственные комментарии, о которых будет сказано ниже, не могут отрицать, что погибший был личностью неординарной. Бабченко «повезло» родиться в такое время, когда молодость пришлась на развал СССР и, последовавшие вслед за этим две кровавых чеченский войны. Во время первой кампании Бабченко проходил срочную службу, во второй войне в Чечне участвовал, как контрактник. Несмотря на юридическое образование, ушел в журналистику, на самый ее экстремальный и опасный участок, став военным корреспондентом «Московского комсомольца».

Написал две книги о войне, после чего привлек вниманиие тех, кого в России называют либеральным крылом или несистемной оппозицией. Роль коллективного «злого демона» в судьбе Бабченко сыграло оппозиционное, прозападное издание «Новая газета». После выборов в Государственную думу, осенью 2011 года, которые оппозиция объявила сфальсифицированными, принял активное участие в митингах протеста, призывая давить полицию снегоочистительной техникой. За это на Бабченко было открыто уголовное дело и он пустился в бега. Скрывался в Праге и Израиле. Вооруженный переворот на Украине стал для Бабченко поводом и способом «поквитаться» с Москвой. Он участвовал в кровавых событиях на киевском Майдане, как журналист, не беря в руки оружие, однако описывал происходящее, только с точки зрения «революционеров». Далее, так же однобоко освещал действия Киева на Донбассе. На его «компетентное» мнение о присутствие профессиональной российской армии в Донецке и Луганске часто ссылались украинские эксперты. Зимой 2016 года Бабченко потряс российскую общественность своим кощунственным постом, посвященном крушению Ту-154 над Черным морем и гибелью артистов хора имени Александрова, летевшими в Сирию. Бабченко написал, что не только не сочувствует погибшим, а также их родственникам, но и рад, что не стало тех, кто летел развлекать «российских карателей, засыпавших Сирию бомбами».

Кому выгодна смерть критика Кремля?

Даже самые лютые и непримиримые политические противники не решатся назвать президента России Владимира Путина человеком недалеким, импульсивным, не просчитывающим последствия от своих действий. Как и в случае с отравлением Скрипалей в Солсбери, у людей здравомыслящих после убийства Бабченко возникает ряд вопросов. Нужно ли Кремлю перед самым началом Чемпионата мира по футболу убийство одного из своих последовательных критиков? Нужны ли России, учитывая политические реалии последних лет, очередные санкции и международная изоляция? Кто выигрывает от резонансного убийства, уже однозначно названного политическим, так это Киев. Последние события на Донбассе показывают, что Украина готовится к широкомасштабному наступлению с применением авиации. Очередное «злодейство» Москвы дает возможность Петру Порошенко получить индульгенцию от своих западных кураторов, которые в последнее время заметно охладели к Украине. Настораживает тот факт, что за несколько часов до смерти Бабченко президент Украины заявил, что намерен во время встречи с германским коллегой Франком Вальтером Штайнмайером обсудить незапланированную встречу лидеров Нормандской четверки. Логика подсказывает, что Киев должен был убрать Бабченко.