"Другая сторона футбола": Европейцы загадили Киев после финала Лиги чемпионов

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26 мая в Киеве прошёл финал футбольной Лиги чемпионов. Он запомнился для жителей города не столько эпичной победой «Реала», в очередной раз подтвердившего свой высокий статус, сколько тоннами мусора.

В социальной сети Facebook интернет-пользователи опубликовали последствия организации в Киеве Лиги чемпионов. Комментаторы назвали это «другой стороной футбола», поражаясь, как европейцы могли настолько загадить город. Особенно много мусора имелось в Парке Шевченко, вообще потерявшем свой первоначальный вид, как сообщает VistaNews.

Недовольные местные жители отметили, что Киев теперь можно назвать «раем для бомжей». Однако некоторые комментаторы подчеркнули, что такое поведение европейских фанатов было достаточно закономерно. Высокие цены на жильё и транспорт, странности с бронированием билетов – получили то, что заслужили. По мнению пользователей Сети, Киев был наказан мусором за «жадность».