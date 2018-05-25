Россию обвинили в крушении Boeing MH-17: Что ответит Путин?

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Нидерланды, Австралия, НАТО и Евросоюз официально выдвинули против России обвинения в гибели почти 300 человек в авиакатастрофе над Донбассом. Лично Владимир Путин пока не ознакомился с материалами расследования следственной группы Нидерландов, но эксперты уже предположили, как на очередную атаку мирового сообщества российский лидер может отреагировать.

Граждане России открыто смеются в соцсетях над заявлениями правительства стран, которые выдвинули в отношении РФ обвинения в крушении Boeing MH-17, сбитого над Донбассом комплексом "Бук". Юзеры задаются вопросом, почему такие выводы появились спустя почти четыре года после происшествия.

По данным расследования Международной следственной группы в Нидерландах стало известно, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Представители правительства Российской Федерации открещиваются от слов Нидерландов, которые считают, что предоставили неопровержимые доказательства вины российских военных.

К обвинения присоединилась и Украины. Петр Порошенко лично сообщил, что украинская сторона полностью отдает предпочтение заявлению правительства Нидерландов, которое, по мнению Украины, правдивое, а вина России в крушении Boeing MH-17 официально доказана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения. Он заявил, что Владимир Путин еще не ознакомился с материалами расследования.

Также он сообщил, что доверять данным расследования Международной следственной группы в Нидерландах нет причин, так как сам документ в российском правительстве не видели. Эксперты проанализировали высказывания и обвинения всех сторон. Сейчас самым ожидаемым событием по делу о трагедии Boeing MH-17 является комментарий Владимира Владимировича Путина. Президент Российской Федерации пока не ознакомился с документами дела, но ему придется высказаться по этой теме рано или поздно, ведь ряд стран, в том числе входящих в Евросоюз, обвинили в крушении малазийского самолета над Донбассом Россию, а значит и ее лидера лично.

По предположениям экспертов, Путин отреагирует на заявления властей Нидерландов резко и коротко, ведь уже неоднократно в сторону России звучали обвинения в причастности к авиакатастрофе Boeing MH-17 от США. Американцы не смогли в одиночку справиться с Россией, сейчас же к ним на подмогу поспешили Нидерланды, Австралия, НАТО и Евросоюз.

Украина также присоединилась к обвинениям, но это не странно, ведь вскоре могут появиться доказательства, что пассажирский самолет над Донбассом сбили именно украинские военные, а украинскому правительству это не нужно. Им проще найти "липового" виновного, и спровоцировать другие страны, которые часто выступают против России, пойти с ней на конфликт. Эксперты считают, что на России ложные по их мнению обвинения никак не отразятся.