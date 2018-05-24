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26 мая в 21:45 (мск) мадридский «Реал» и британский «Ливерпуль» выйдут на поле НСК «Олимпийского» в Киеве, сразившись за главный клубный трофей Европы. Из-за бездействия украинских властей, самый ожидаемый матч сезона может пройти при полупустых трибунах.

Как только стала известна пара финалистов ЛЧ сезона 17/18, Интернет начал взрываться от гневных комментариев болельщиков «Реала» и «Ливерпуля». Вывести жизнерадостных европейцев из себя удалось киевским "барыгам", захотевшим в ночь с 26 на 27 мая сказочно разбогатеть. Петр Порошенко опозорил Украину, красиво рассказав о проделанной работе с инфраструктурой столицы перед финалом, а на деле – просидев, сложа руки, с довольной ухмылкой.

«Украина сверхсерьезно отнеслась к организации этого футбольного чуда», - говорил Порошенко на фоне кубка ЛЧ.

Вслед за позитивными высказываниями лидера украинцев, одна за другой полетели яростные статьи испанских и британских изданий, пребывающих в состоянии шока от замашек киевских барыг. Marca написала историю фаната «Реала», которому украинские бизнесмены предложили добираться на матч почти за 800 евро в один конец. Просидев два часа на стадионе, болельщик имел шанс вернуться в Испанию за немыслимые 2,9 тыс. евро. Боги маркетинга подогревали интерес к «заманчивым» предложениям заголовками в стиле: «Осталось всего 3 места, поспешите!».

Усредненная цена номеров в отелях украинской столицы неожиданно взлетела до 700 евро. Дальше – больше, обнаглевшие киевляне начали предлагать заграничным гостям заселиться в комнату, стоимостью 3 тыс. евро за ночь (26 мая). Примечательно, в любой другой день это же жилье оценивается в сравнительно жалкие 48 евро.

В предынфарктное состояние британцы с испанцами могли впасть, увидев цены на квартиры, расположенные рядом с НСК «Олимпийский». Заплатив заоблачные 6 тыс. евро, гость финала ЛЧ может переночевать в жилище площадью 50 м кв.

Фанаты массово сдают билеты на решающий матч сезона. Только в Мадриде от путешествия в Украину отказались 2 тыс. человек. Репутация страны в глазах Европы с каждым днем пробивает новое дно. Порошенко отвечает:

«Финал ЛЧ – это футбольный праздник для всей Европы, который мы сделали общими усилиями», - реагирует на проблемы лидер украинцев.

Пока Киев потирает руки, бороться с наглостью начали шокированные фанаты. Они предлагают не ехать на матч «Реал» - «Ливерпуль», опозорив Украину пустыми трибунами. Некоторые болельщики призывают UEFA прекратить проводить финалы в «отдаленных странах».

«Проводить столь статусную игру в пребывающей в состоянии войны стране – отличная идея. Давайте ЧМ проведем в Сирии», - иронизирует европейское интернет-сообщество.

Многие отели в Киеве подорожали в 100 раз, а Порошенко продолжает рассказывать, как от туристов нет отбоя, и ему приходится некоторых из них селить у себя дома. К слову, рядовые жители украинской столицы так и делают. Делают, а не пустословят, пытаясь спасти репутацию страны. Однако, уже поздно, ведь, если вы сдаете номер в 3-звездочном отеле за 3,5 тыс. евро, хотя его стоимость в обычные дни составляет 26 евро, рассчитывать на уважение европейцев не приходится.

Обиднее всех наблюдать за происходящим фанатам, бесплатно забронировавшим места в гостиницах за несколько месяцев до финала. Обнаглевшие барыги аннулируют бронь под предлогом проблем со светом или водоснабжением, предлагая переоформиться за 15 тыс. евро.

До Порошенко дошли некоторые потрясшие Европу новости, после чего он поручил антимонопольной комиссии следить за ценами на жилье. С тех пор ответственные за беспредел в Киеве люди еще более нагло молчат.