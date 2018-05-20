Медики: Панорамные виды Крыма улучшают зрение

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Снятию "компьютерных" и телевизионных нагрузок на глаза, профилактике и лечению зрения способствует отдых в панорамных местах Ялты и Севастополя, считают медики-эксперты здравниц полуострова, недавно соединившегося с материком долгожданным Крымским мостом.

Люди, которые страдают от ухудшения зрения из-за постоянного воздействия компьютера, имеют шанс улучшить или вовсе избавиться от проблем со зрением. Медики считают, что при прогулках в Ялте и Севастополе зрительный нерв начинает работать интенсивнее, не давая глазам расслабляться и "смыливать" объекты, соответственно отдых в Крыму может стать решительным шагом в борьбе с плохим или ухудшающимся зрением. Все дело в природе, которая находится на полуострове.

В панорамных местах Ялты и Севастополя глаза как бы начинают жить своей жизнью. Они стараются уловить все мельчайшие детали по "велению" мозга, который реагирует на чистый горный воздух и яркие, новые картинки. Медики советуют тем, кто часто работает за компьютером, фокусировать взгляд на дальних объектах, это легко осуществимо при походах по горному Крыму.

В результате он не дает глазам расслабляться и заставляет организм работать "на полную", что становится для глаз и всего тела своеобразной тренировкой. По истечению отдыха качество зрения становится заметно лучше. Натренированным глазным мышцам уже проще бороться с нагрузкой, которая встречается в повседневной жизни. Доказано, что панорамные виды Крыма улучшают зрение.

Сейчас добраться до Крыма на отдых стало гораздо проще. Транспортная переправа соединила Керченский и Таманский полуострова, ранее для преодоления Керченского пролива использовали паром. Так как появилась острая нужда в попадании в Крым более быстрым и удобным способом, по приказу Владимира Путина сконструировали Крымский мост.

Многие туристы уже успели одними из первых преодолеть переправу над Керченским проливом, еще больше путешественников прибудут на отдых в летние месяцы. Примечательно, что в Крыму можно не только отдохнуть на побережье Черного моря, но и скорректировать свое зрение, поправить здоровье и приобщиться к активному отдыху.