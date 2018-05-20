Канны задают стиль: Самые свежие бьюти-тренды с фестиваля

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В 2018 году, как и в другие годы, публика выбрала новых икон стиля, в их списке Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Алессандра Амбросио, Жозефин Скривер и Хелен Миррен. Не обошлось без курьезов в нарядах звезд: Сесиль де Франс, Хлоя Севинья, Лена Ленина, Барбара Мейер и Шантель Джеффрис, которых будут обсуждать неделями.

В 2018 году Каннский кинофестиваль был проведен в 71-й раз в период с 8 по 19 мая. В рамках основного конкурса жюри возглавила актриса из Австралии Кейт Бланшетт, а сам фестиваль открывал фильм «Все знают» с иранским режиссером Асгаром Фархади. Среди российских режиссеров, решивших представить свои работы на конкурсе международного масштаба, выступили Игорь Поплаухин с картиной «Календарь» и Михаил Бородин с короткометражкой «Я нормальный».

«Золотую пальмовую ветвь» получил японский режиссер Хирокадзу Коре-Эда с работой «Магазинные воришки», такую же награду с пометкой «специальная» отдали Жан-Люку Годару из Швейцарии, представившего «Образ и речь». Лучшим режиссером в Каннах стал поляк Павел Павликовский с «Холодной войной», а лучшими актером и актрисой выступают Марчелло Фонте («Догмэн») и Самал Еслямова («Айк»).

Не секрет, что Канны задают стиль во всем мире, ведь именно на этом кинофестивале можно отметить самые свежие бьюти-тренды и настоящие звездные провалы. Платье Барбары Мейер в целом выглядит неплохо, но цвет наряда в тон кожи усугубил ситуацию.

Сесиль де Франс явилась в платье, похожем на невыглаженный халат.

Стилист Хлои Севиньи спрятал под бесформенным туалетом неплохую фигуру актрисы, чем она и заслужила место в ТОПе провалов.

Естественно, не обошлось и без россиянки Лены Лениной, которая из-за погони за экстравагантностью не первый раз возглавляет антистильные списки.

Журналисты назвали выбор наряда удачным у Кейт Бланшетт, которая предпочла черный цвет.

Отлично с заданием справилась Алессандра Амбросио, фигура которой прекрасно смотрелась в кружевном наряде в пол. Черный цвет снова прослеживается в бьюти-трендах.

Тройку замкнула Джулианна Мур, которая вышла на публику в огненно-красном платье строгого покроя. Стоит отметит, что ее торжественной прической стал небрежный пучок, возглавивший на фестивале в Каннах том бьюти-трендов.

С подобными прическами показались Вера Брежнева, Жасмин Тукс, Кендал Дженнер и Эмилия Кларк.

Каждый год, помимо лучших фильмов, в Каннах определяют самых стильных звезд кино, потому это событие для каждого приглашенного является едва ли не самым важным в году. Среди прочих свежих бьюти-трендов в этом году на Каннском фестивале критики отметили матовые губы, причёски с эффектом влажных волос, что продемонстрировала модель Изабель Гулар, а также всевозможные косы как элемент укладки. Кроме того, многие звёзды предпочли в макияже использовать стрелки, причём, не классические чёрные, а разных цветов: белые, голубые, серебристые и коричневые.