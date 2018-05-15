«Через тернии к Крыму»: Как Крымский мост стал символом воссоединения с Россией

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Сегодня днём, 16 мая, в 14:48 президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста, лично вместе с начальником строительства объекта, руководителем «СГМ-Мост» Александром Островским проехав по ней за рулем строительного КАМАЗа. Грузовик с госномером Н082ЕН во главе колонны строительной техники уверенно пересёк переправу, въехав в Крым, где глава государства выступил перед строителями. «На этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь ещё сильнее, а всех нас – ещё ближе друг к другу», - заявил российский лидер.

Крымский мост построен и введён в эксплуатацию – это факт. Факт который, как бы кому не хотелось, имеет место быть. Факт, прочно вклинившийся в историю России и всего мира, как ключевое событие становления современного российского государства. Крымский мост же стал самым настоящим памятником этому становлению. Сегодня мы вспоминаем предысторию данного проекта, как переправа через Керченский пролив приобрела статус символа воссоединения Крыма с Россией, и какое значение её возведение имеет не только для региона, но и для всей страны.

История

Первыми идею возвести переправу между полуостровом и Таманью в XIX веке высказали британцы, которые хотели проложить трансконтинентальную магистраль в Индию. В 1870 году по дну Азовского моря проложили телеграфный кабель и задумались о возведении полноценного моста, однако, подсчитав потенциальные расходы на проект, от него решили отказаться. Позже об этом задумался Николай II, однако, как свидетельствуют исторические документы, планы императора нарушила Первая мировая война. Как не удивительно, но мостостроителем в Крыму мог стать Адольф Гитлер, который во время Второй мировой войны отдал поручение наладить сообщение между Керчью и Таманью. Планы немцев нарушило наступление советских войск. В СССР до 1954 году тему транспортных коммуникаций между двумя регионами РСФСР не затрагивали, поскольку в послевоенной стране были задачи поважнее.

После же присоединения Крыма у УССР строить переправу между двумя союзными республиками и вовсе никому не приходило в голову. Первые подобные предложения начали поступать после распада СССР. Власти России неоднократно инициировали перед Украиной данный вопрос. Предварительное соглашение даже было достигнуто в 2010 году, но из-за множества противников улучшения украино-российских отношений в Киеве проект так и не был реализован. В итоге, строить Крымский мост России пришлось в одиночку.

После «Крымской весны»

События в Крыму весной 2014 года не оставили сомнений в том, что переправа через Керченский пролив необходима, а её возведение было лишь вопросом времени. Уже в апреле-мае президент Путин подписал первые указы о строительстве моста. Актуальности данной теме придавали всевозможные провокации со стороны украинских националистов, а также действий идущих у них на поводу властей, которые всяческим образом затрудняли жизнь крымчан и гостей региона. На тот момент основной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой Россией, была паромная переправа через Керченский пролив. В июне 2014 года экспертный совет и межведомственная рабочая группа одобрили проект строительства моста в Крым и работа «завертелась». Первоначально эксперты предлагали более 70 вариантов транспортного перехода, однако в итоге выбор пал на вариант с двумя параллельными мостами – автомобильным и железнодорожным. Почти два года длились бюрократические проволочки, отбор подрядчиков, закупка и поставка материалов, разработка проектов и оценка их компетентными органами. Активная фаза строительства моста стартовала в феврале 2016 года. Экологи пересадили в безопасное место почти три тысячи растений и более ста животных из Красной книги. Также место строительства предварительно изучили сапёры. На 660 га суши и акватории Керченского пролива обнаружили более 700 мин, гранат и авиабомб времен ВОВ. Главная трудность, по словам специалистов, заключалось в том, что объект возводился в сейсмически активном районе. Обеспечить устойчивость переправы удалось благодаря специальным конструкциям. Первоначально планировалось, что мост возведут не ранее декабря 2018 года, однако по ходу осуществления работ выяснилось, что закончить их можно намного раньше.

Самый протяжённый и технологичный мост в России

До последнего времени самым протяжённой переправой в России был Президентский мост через Волгу в Ульяновске длиной около 13 км. Теперь же это звание перешло к Крымскому мосту, протяжённость, которого достигает 19 км. Более того, переправа через Керченский пролив стала самой длиной в Европе. Ранее таковым считался мост Васка де Гама в Лиссабоне. Его длина — 17,2 километра.

Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки. Действуют четыре полосы в обе стороны. Ежегодно здесь могут проходить 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов. Это значительно больше, чем могут предложить пропускные пункты на границе с материковой Украиной.

Легковой автомобильный транспорт здесь сможет развивать скорость до 90 км/ч, грузовой – до 80 км/ч. Расчетная скорость движения пассажирских поездов – 120 км/ч. К слову, большегрузы здесь начнут курсировать лишь в октябре, а поезда уже в следующем году.

Больше всего поражает технологическая составляющая Крымского моста. Он оборудован автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД). С её помощью операторы смогут дистанционно управлять транспортными потоками, а также процессами содержания автомагистрали. Также здесь установлена автоматизированная система управления электроснабжением и системой мониторинга инженерных систем и конструкций. Контролировать ситуацию на мосту, под ним, а также непосредственно состояние конструкций позволяют сотни камер и датчиков. Информация с них передаётся сразу на пункты управления. По обе стороны перехода установлены мультимедийные экраны, где отображается ключевая информация о мосте, как схема переправы, скорость ветра, температура и влажность воздуха, а также показатели атмосферного давления и количества выпавших осадков.

Санкции, украинский бойкот и перспективы

Начиная с весны 2014 года, из-за присоединения Крыма к России большинство стран Запада ввело санкционные ограничения, которые коснулись, в том числе, и Крымского моста. В Нидерландах инициировано судебное разбирательство по компаниям, поставляющим оборудование для строительства. Российские подрядчики также попали под международные санкции, однако, по мнению экспертов, на конечный результат и дальнейшую судьбу моста это, вероятнее всего, не повлияет.

Вместе с тем, со стороны международного сообщества продолжают звучать слова критики по поводу возведения переправы. Посол США в Украине недавно Мари Йованович заявляла, что строительство Керченского моста существенно ограничивает транспортное сообщение Украины. Европейские политики от комментариев на данную тему чаще всего воздерживаются, однако не скрывают своего недовольства данным проектом.

Прогнозируемо, больше всего агрессии по поводу строительства моста наблюдается со стороны Украины. Сперва местные эксперты доказывали, что сам проект не жизнеспособен и обречён на провал, а когда стало понятно, что мост всё же достроят, принялись предрекать ему скорую гибель. На самых разных уровнях в Украине в последние годы звучат угрозы и предложения разрушить Крымский мост. Политики предлагают уничтожить мост дипломатическим путём или же взять его себе в качестве контрибуции за аннексию полуострова, а националисты и вовсе намерены взорвать переправу.

В Крыму к таким заявлениям уже привыкли и относятся относительно спокойно, но всё же высказывают готовность отразить любые попытки покушения на переход. В России уверены, что, несмотря на критику и всевозможные выпады со стороны международного сообщества, Крымский мост нужен в первую очередь простым гражданам, которые каждый день вынуждены искать пути сообщения с материковой частью страны и послужит ещё большей основой для сближения крымчан и жителей других регионов.

Итог

За последние столетия сообщение между Кречью и Таманью стало одним из наиболее актуальных тем не только на региональном, но и на международном уровне. За это время Крым успел побывать в составе нескольких государств, правители которых по-разному смотрели на развитие и судьбу региона. Вместе с тем, с каждым годом вопрос строительства моста всё чаще напоминал о себе, давая понять, что его создание неизбежно. Апофеозом данной истории стало мероприятие, которое сегодня, 15 мая 2018 года, состоялось в торжественной обстановке на Таманском полуострове. Это поистине историческое событие, которое жители Крыма ждали больше века, стало очередной отправной точкой для новой истории Крыма, в буквальном смысле воссоединив регион с Россией. Как сообщают "VistaNews" независимые эксперты, появление переправы благоприятно скажется на экономическом развитии региона. Ожидается стабилизация цен на продовольствие и товары первой необходимости, улучшится туристическая привлекательность Крыма. Крымчане, наконец, перестанут ощущать себя оторванными от России. Геополитическое значение открытие Крымского моста также трудно переоценить. Сегодня во всём мире многие с ненавистью воспримут эту новость, но в итоге осознают, что это не просто переправа – это символ величия страны, народа, который самостоятельно выбрал для себя данный исторический путь развития. Мост продемонстрировал, что Россия, даже находясь под гнётом международных санкций и всеобщего осуждения, в эпоху глубокого экономического кризиса и многолетнего застоя в правительстве, вопреки всем трудностям и преградам, способна создавать такие вот высокотехнологичные чудеса инженерной мысли.

Народная мудрость гласит: «Умный строит мосты, а дурак – заборы». Многие увидят в этой фразе двусмысленность, но основное значение у неё одно – путь к миру и благополучию лежит через диалог, созидание и консолидацию, а не через вражду, разрушение и отрешённость.