30 суток и 2 тысячи евро в придачу: Почему Навальный в спецприемнике, а не в тюрьме?

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Первые машины на Крымском мосту, избиение нагайками казаков казаками, неудача прокуратуры Кузбасса в поисках тайных богатств Амана Тулеева – все это с удовольствие мог переварить ФБК, однако его предводитель снова заперт в четырех стенах.

Вторник 15-го мая стал довольно насыщенным днем для Алексея Навального. Утром главный российский оппозиционер выиграл в ЕСПЧ у РФ дело о невыдаче загранпаспорта в период с 2012 по 2017 годы, а после полудня отправился в спецприемник. 30 суток ареста и 2 тысячи евро в придачу – больше заставят главу ФБК смеяться, нежели плакать. Круговорот митинг-арест-спецприемник уже настолько приелся сторонникам скандального политика, что кажется бесконечным. Будет ли у этого логичное завершение, и почему Навальный в спецприемнике, а не в тюрьме, давайте разбираться?

5 мая мы с вами могли стать свидетелями очередной волны шествий за отставку Владимира Путина и правительства, как раз таки и упрятавшей оппозиционера на 30 суток. За последние годы глава ФБК успел серьезно насолить десяткам, если не сотням высокопоставленных политиков, правоохранителей, олигархов и рядовых граждан, однако дело Навального все еще живет. Как думаете, почему и кому это выгодно?

Удачу все еще пребывающего на свободе борца с коррупцией я попытаюсь объяснить ответами на ряд важнейших вопросов. Начнем с простого: кто такой Алексей Анатольевич и с чем его едят?

Думаю, никто не поспорит, что глава ФБК довольно разносторонняя личность, успешно реализовавшая себя сразу в нескольких сферах деятельности. В 2008 году мы наблюдали появление Навального-бизнесмена, накупившего на 300 тысяч рублей акции «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла», «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Миллионы они не принесли, однако главный противник действующей власти создал себе неплохой щит от внезапной бедности, став миноритарным акционером крупнейших российских компаний. В 2009 году оппозиционер сдал квалификационный экзамен в адвокатской палате Кировской области, однако в 2013 году суд его аннулировал на основе вердикта по делу «Кировлеса». Но опыт-то, как говорится, не пропьешь. Поверьте, юриспруденция продолжает набивать карманы Навального-адвоката. За доказательствами далеко ходить не нужно – он неоднократно это говорил в своих роликах. Не будем забывать, что, несмотря на решение ЕСПЧ, в России Навальный официально считается уголовником, не имеющим права участвовать в выборах. Ну и конечно же, Алексей превосходный блогер, заманивший на свой YouTube-канал более 2 млн человек. Хочешь не хочешь, а многие его видео не поднимается рука выключить. Интересно ведь делает, хоть иногда слишком вычурно и скандально. Просматривая очередной ролик Навального, иногда ловишь себе на мысли, не разнесут ли мне сейчас дверь ФСБшники, заставив нажать на крестик вверху экрана.

Выносим все вышесказанное за черту, ведь главная профессия скандалиста – это, безусловно, политик.

Можете не задумываясь сказать, что сделал глава ФБК для родной страны в статусе политического деятеля? Не сможете, ведь, по сути, ничего. Уже не первый год Навальный кормит сторонников обещаниями о светлом будущем, собирая многочисленные митинги по всей России. Все они закончились изрядно приевшимися арестами оппозиционера и сотен единомышленников, в придачу оставшись без комментариев Кремля. А ведь добиться реакции Путина на расследования ФБК – основная цель протестных акций. Как нам подсказывает «Левада-Центр», по состоянию на 2015 год, о существовании Навального знают 50% граждан РФ. Популярность оппозиционера выросла, и что? Все те же люди остались у руля страны еще, минимум, на 6 лет. Внушительного результата нет, Алексей.

Политическая деятельность борца с коррупцией сопровождается непрекращающимися разговорами о его истинном лице. Мы могли слышать от сторонников Путина, что многословный скандалист – на самом деле, американский агент. А что, он обучался юриспруденции в Штатах, неоднократно был запечатлен на видео в компании «пиндосов» и поддерживает антироссийские санкции, поэтому данная версия имеет право на существование. Некоторые соотечественники насмотрелись детективных сериалов, увидев в Навальном хитрый проект Кремля. Он создает видимость оппозиционной деятельности, так как его митинги, по сути, безобидны для власти, заставляя Запад не говорить об отсутствии в РФ конкурентов у Путина. Тоже похоже на правду. Однако давайте пораскинем мозгами. Глава ФБК – это реальное противодействие правительству. Почему? А вы просто посмотрите не внимание ФСБ и прочих структур к персоне Навального. Скандальные разговоры о его истинном лице давно могли подтвердиться неопровержимыми фактами, но этого не происходит.

Записываем скандального политика в самые что ни на есть оппозиционеры и подбираемся к одному из главных вопросов: кому больше всех насолил Навальный и кому выгодно засадить его в тюрьму прямо сейчас. Список обозленных на Алексея Анатольевича лиц можно пополнять в реальном времени, поэтому мы перечислим самых серьезных, для которых не составит проблемы отправить главу ФБК за решетку. Первым многие конечно же назовут Путина и его ближайшие окружение. Сколько расследований мы увидели о многомиллиардных дачах и резиденциях президента России, параллельно услышав громкие обвинения в кражах грандиозного масштаба. Помогал лидеру россиян в роликах оппозиционера пресс-секретарь Дмитрий Песков и чуть ли не каждый высокопоставленный чиновник. Вот вам уже список неприятелей Навального, на прочтение которого понадобится не один час времени. Второй, герой самого громкого расследования антикоррупционного фонда – глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Без сомнений, за фильм «Он вам не Димон» экс-президент дал бы Навальному по шее прямо сейчас, и неважно за что: неприятную правду или клевету. Если Путина и Димона Алексей обвинял в коррупции, то генпрокурору Чайке и его сыновьям он инкриминировал массовые убийства и рэкет, позволившие создать бандитскую бизнес-сеть по всей стране. Здесь должность Юрия Яковлевича дает зеленый свет на вендетту с главой ФБК. Часто достается от оппозиционера входящим в состав России народам кавказской национальности. К примеру, став президентом, Навальный собирается прировнять лезгинку чеченцев на улице к административному правонарушению, а их лидера Рамзана Кадырова посадить за решетку. Получи Алексей власть, про красные мокасины, половину песен Тимати и густые бороды можно будет вычитать в УК РФ, что ли?

Как видим, врагов у скандального политика немало. Получаем все тот же логичный вопрос: почему он в спецприемнике, а не в тюрьме? Сразу стоит отметить, столь серьезная операция никогда не состоится без одобрения Путина, которому внезапное исчезновение главы ФБК попросту невыгодно. Пропади Навальный, на Кремль вновь обрушится критика из-за кардинального пресечения деятельности оппозиции. Серьезно обидев Алексея, власть раз и навсегда даст понять народу, что свободного слова в стране нет и не будет. Реакция на такое событие может быть только одна – невыгодная России миграция. И самое главное, за Навальным молодежь идет на митинги, не боясь дубинок полиции и арестов, и это при участии самого оппозиционера. Если его посадить, реакция сторонников и знающих о его существовании людей может быть самой непредсказуемой – от попытки сделать государственный переворот, до непрекращающихся несанкционированных шествий с жертвами и новых санкций Запада. Учитывая возможные последствия, Кремль не будет трогать Навального, ужесточая цензуру на его имя и любезно предоставляя койку на месяц в спецприемнике.

Напоследок попытаемся понять, что ждет оппозиционера и его в будущем. Из-за новых разбирательств по делу «Кировлеса» сейчас и на протяжении 10 лет после их завершения, он не сможет участвовать в выборах. При таком раскладе, вполне разумным будет решение Алексея найти себе авторитетного приемника. Таким вполне может стать московский муниципальный деятель Илья Яшин, которому Навальный неоднократно симпатизировал, обещая поддержку на следующих выборах столичного градоначальника. Глава ФБК продолжит строить успешную карьеру блогера, делая ставку на рост узнаваемости и продвижении в массы скандальных расследований, в этом можно не сомневаться. Отчаянный борец с коррупцией не всегда получал к оправдательным приговорам 2 тыс. евро в придачу. Бывало немного больше, а бывали и умопомрачительные 50 тыс. евро. Навальный приписался в европейском суде, зарабатывая на жизнь себе и клиентам. Однако главная его цель – конкуренция с Путиным на равных, минимум на 6 лет останется мечтой. Более того, при появлении в стране свежего оппозиционного движения, Алексей вполне вероятно отправится мотать срок, как отработанный материал.