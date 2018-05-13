Эксперт: политика убила результаты Евровидения

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Усилив позиции в Сирии, Израиль продолжил свою экспансию на мировой арене, считает эксперт ИА "VistaNews". После уничтожения российского ЗПРК "Панцирь-С1", триумфальная победа Нетты Барзилай в Лиссабонском «Евровидении-2018» раскрыла всю политическую подоплеку музыкального конкурса.

В последние годы «Евровидение» воспринимается мировым сообществом как тщательно замаскированные под веселые песенки серьезные политические разборки. История песенного конкурса знает массу примеров, когда европейские певцы давали отсчет государственным революциям и накаливали до предела двусторонние дипломатические отношения. Однако ранее подобное происходило раз в «надцать» лет, теперь же державы бьются колкими композициями ежегодно, убивая честность результатов голосования.

Политическое паразитирование «Евровидения» XXI века началось в 2005 году, когда так и не состоявшийся дебютант конкурса Ливан отказался транслировать выступление Израиля. Отношения на ножах соседей тянутся десятилетиями, а некоторые попытки оскорбить друг друга больше походят на абсурд. Два года спустя довольная Европа рукоплещет эпатажной Верке Сердючке из Украины, напевающей недвусмысленное Lasha Tumbai на псевдоязыке.

Новое десятилетие, в котором на первый план выходит поглотившая Европу толерантность, каждый год дарит СМИ повод назвать «Евровидение» пешкой в политическом мире. Музыкальное соревнование окончательно решило продаться Западу в 2014 году, отдав хрустальный микрофон Томасу Нойвирту. Что, не можете припомнить кто это? А если вот так:

Бородатый трансвестит, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст, одним из первых в Европе придумал конвертировать толерантность в деньги. Более того, простой австрийский парень/девушка не ломает комедию, в открытую называя вещи своими именами. Эпатаж всегда хорошо продавался, а натянутые на мужские волосатые ноги колготки, в паре с трогательной песней, убивают двух зайцев сразу, прибавляя к чемодану с деньгами признание заболевшей толерантностью Европы.

«Будь я простой девушкой, победы в «Евровидении» мне было бы не видать. Моя грудь – это пуш-ап, волосы – парик, но борода настоящая», - откровенно комментирует свой успех в 2014 году Кончита Вурс.

Вот так пешка в политическом мире сделала первый непрозрачный шаг на толерантной доске, в очередной раз подтвердив продажность «Евровидения». Прибавим к победе бородатого мужика непрекращающиеся освистывания сестер Толмачевых, и получим очевидное нежелание Запада видеть на конкурсе Москву. Россияне всегда были для европейцев как заноза в одном месте. То медали все загребут на различных спортивных первенствах, то носом ткнут в свою мощь, заставляющую тихонько скрипеть зубами в сторонке. В открытую ведь не предъявишь свое негодование, а под песенной пеленой – всегда пожалуйста. Вдруг что, можно прикрыться просто творчеством.

Год 2015. Человеческие ценности Запада продвигаются все активнее, Россию не любят все сильнее. Теперь под свист и улюлюкание голосит Полина Гагарина. С детства обиженный на нетолерантное к слабым людям общество швед Монс Сельмерлёв вполне соответствует новым неписанным правилам конкурса, прогнозировано побеждая. Независимые телезрители и отдельные группы жюри героически возводят Россию на второе место, создав годовое затишье перед бурей.

В мире политики РФ продолжает гнуть свою линию на востоке Украины, в Сирии и в отношениях с Европой. «Евровидение-2016» в Швеции прекрасно отображает свежую на то время политситуацию. Уроженка Крыма Джамала поет песню о депортации русскими ее земляков в песне «1944». Только самые далекие от политики люди не заметили в выступлении украинки намека на критику России в связи с присоединением АРК. Итог – Джамала с хрустальным микрофоном перевозит международный песенный конкурс в Киев, а Европа с ехидными улыбками ждет реакции Москвы.

Москва отвечает своеобразно, без внутринационального отбора отправляя на «Евровидение-2017» певицу-инвалида Юлию Самойлову. Многие эксперты увидели в поступке России желание сыграть на жалости для достижения успеха на территории ненавидящей ее страны. Украина припоминает певице визит в Крым и вносит ее в базу «Миротворца», предлагая Москве подыскать более подходящего для нее участника. В очередной раз прозвучала фраза: «Евровидение» окончательно продалось, ведь как еще объяснить нежелание организаторов конкурса попросить Киев пустить Самойлову. Казалось бы, вот вам максимально нуждающийся в толерантности человек. Окажите поддержку, вдохновите на творчество всех людей с ограниченными физическими возможностями. Но нет, в этот раз организаторы почему-то решают сделать исключение, и так совпало, что для России.

В Португалии пешка в политическом мире вздохнула с облегчением, ведь откровенно слабое выступление отечественной певицы позволило без громких скандалов слить ее на полуфинальной стадии. В почете снова оказался эпатаж. Израильтянка Нетта Барзилай набрала 529 баллов, подарив «Евровидение-2019» Иерусалиму.

Мало кто в России осмеливается назвать вылет Самойловой несправедливым и политическим, однако победу Израиля многие эксперты с уверенностью ставят в политические рамки. В 2015 году Украина нуждалась в поддержке Запада на любом уровне – Джамала победила на «Евровидении». Май, 2018 год. Как там дела у Израиля в мире политики?