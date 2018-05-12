Главной гимнастке России Алине Кабаевой исполнилось 35 лет

Вчера, 20:20

Спортсменка начинала свою карьеру в раннем возрасте, прошла через множество преград, худела на три килограмма за три дня и смогла добиться небывалых высот. В арсенале спортсменки не один десяток золотых медалей, завоеванных честным трудом на соревнованиях по всему миру.

Алине Кабаевой исполнилось 35, и знаменитая гимнастка оставила значимый отпечаток в истории России, добиваясь уважения публики и коллег. Главным наставником и вдохновением для Кабаевой стал тренер Ирина Винер, которая считает Алину одной из лучших учениц.

Тем не менее, много лет назад, когда юной спортсменке было всего 11 лет, будущая наставница взяла Кабаеву в свою команду лишь с условием, что девушка похудеет на три килограмма в трехдневный срок. С таким условием спортсменка справилась, о чем не пожалела, потому что стала заниматься у лучшего российского тренера по гимнастике.

Через пару лет Алина Кабаева попала в российскую сборную и начались первые победы спортсменки на европейской арене. За все годы спортивной деятельности гимнастка завоевала несколько десятков золотых медалей, прославила Россию в Афинах, а вместе с этим и во всем мире. Не обошлось и без падений, когда спортсменку отстранили из-за допинга, однако такое событие не сломило Алину, которая вернулась в спорт еще на несколько лет.

Спустя некоторое время к спортивной деятельности Кабаевой прибавились и общественные заботы, а позднее чемпионка стала депутатом, но в политике также не осталась насовсем. Знаменитости много раз приписывали роман с российским президентом Владимиром Путиным, но окончательного подтверждения от главы государства и спортсменки не поступало, данные были опровергнуты.

В настоящее время Алина Кабаева активно занимается общественной деятельностью, является руководителем благотворительного фонда, помогает развиваться маленьким спортсменам из бедных семей.

У гимнастки есть своя команда, которая оплачивает юным гимнастам костюмы, тренировки и другие расходы, чем многократная российская чемпионка очень гордится. Внешность спортсменка также не запускает, и в свои уже 35 лет продолжает выглядеть прекрасно, попадая в рейтинги самых красивых девушек.