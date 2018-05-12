Раскрыт секрет победы на "Евровидении": Брюнетка станет первой

Сегодня, 01:07

За 62 года никому не удавалось с точностью определить параметры, которые позволяют победить на "Евровидении". Международный конкурс ежегодно собирает самых талантливых исполнителей всего мира, но каждый раз результат музыкального состязания становится настоящим сюрпризом. Мы проанализировали выступления всех победителей "Евровидения" начиная с 1956 года и раскрыли секрет победы на конкурсе. По результатам изучения данных можно предположить, что брюнетка станет первой.

Главная песня "Евровидения" должна быть печальной

Изначально "Евровидение" позиционировало себя как состязание самых талантливых представителей разных стран, которые представляли яркие и веселые номера. В последнее время композиции-победители стали грустными и трогательными. В 2016 и 2017 годах лидерами стали именно меланхоличные хит.

Речь идет о песне украинской исполнительницы Джамалы "1944" и композиции португальского певца Салвадора Собрала Amar pelos dois. До этого времени победителями конкурса становились именно грустные песни чаще других. Даже последняя победа России на "Евровидении" произошла благодаря грустной композиции Димы Билана Believe.

Можно считать, что российская сторона давно догадывалась о стиле песни, которая может стать фаворитом конкурса, но в 2018 году все попытки оказаться на первом месте остались без внимания. Российская певица-инвалид Юлия Самойлова с грустной песней на английском I Won’t Break не смогла попасть в финал. Возможно, это произошло из-за цвета волос Самойловой. Победительница "Евровидения" должна быть брюнеткой, но об этом ниже.

Песня победителя должна быть на английском

За все время существования конкурса "Евровидение" с песнями на английском певцам удалось победить 31 раз. Этот показатель в двое больше числа побед композиций на французском языке. Соответственно можно сделать вывод, что жюри отдают предпочтение песням на английском языке с грустным содержанием.

Победителем должна быть женщина

С момента основания конкурса "Евровидение" в 1956 году чаще всего победителями становились женщины или коллективы, где они являются солистками. Это говорит о том, что представительницам прекрасного пола гораздо проще завоевать победу. Женщины уникальные творения, они способны обаять любого мужчину.

Когда красивая и молодая девушка появляется на сцене в шикарном наряде и с трогательной песней, тяжело не отдать ей победу. Из-за женского обаяния в "Евровидении" за 62 года победили всего-лишь 18 мужчин, среди них и коллективы, где есть мужчины.

Такая статистика показывает, что у конкурсантов именно женского пола есть более высокий шанс стать победительницами "Евровидения". Это касается и конкурса 2018 года, который проходит в Лиссабоне.

Брюнетки лидеры "Евровидения"

По статистике, начиная с 2000 года, чаще всего победу одерживали именно брюнетки. Всего за последние 17 лет в "Евровидении одержали победу пятеро блондинок, одна рыжая, одна шатенка и восемь брюнеток. Они побеждали как в составе групп, так и в одиночном исполнении. На основе полученных данных можно предугадать победительницу конкурса "Евровидение-2018", который проходит в Лиссабоне.

Победит брюнетка с грустной песней на английском: раскрыт секрет победы на "Евровидении"

На основе независимых статистических данных, победительницей конкурса "Евровидение-2018" может стать представительница Литвы Ева Засимаускайте с песней When We’re Old. Эта певица подходит под все вышеупомянутые параметры: она брюнетка, на конкурсе выступает с грустной песней на английском.

После выступления в полуфинале конкурса Ева получила положительные отзывы от жюри, поэтому у нее есть все шансы стать победительницей "Евровидения" в 2018 году. 12 мая Засимаускайте выступит в финальном этапе песенного соревнования под номером четыре.