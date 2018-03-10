Время подводить итоги: Готова ли Россия к ЧМ-2018?

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Менее 100 дней осталось до старта Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, поэтому самое время собрать все факты воедино и понять, готова ли страна принять мировых звезд спорта и многотысячную армию туристов, не ударив лицом в грязь.

Мундиаль в России стартует 14 июня в Москве на стадионе «Лужники» матчем отечественных футболистов против национальной команды Саудовской Аравии. Вместе со свистком судьи начнется и грандиозное испытание для всей страны, ведущей сейчас активную подготовку к ЧМ. Все граждане России жаждут продемонстрировать именитым мировым гостям и поклонникам государств-соперниц легендарные качества русского народа – гостеприимность, доброту, дружелюбность и безграничный патриотизм. Владимир Путин в последнее время начал активно разъезжать по стране с проверками, выслушивая от губернаторов отчеты о проделанной работе в рамках подготовки к мундиалю. И что же мы слышим от чиновников?

Если первые годы приготовления страны к ЧМ-2018 частенько заставляли россиян краснеть, то сейчас на страницах новостных агентств можно увидеть исключительно положительные результаты грандиозной подготовки. Вспомним, сколько критики вылилось на президента после открытия «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге. Крыша самого дорогого в мире футбольного стадиона во время первого матча давала течь, а поле больше походило на вспаханный огород. Не слишком гладко прошел и Кубок конфедераций-2017 (превью ЧМ), запомнившийся иностранным гостям обнаглевшими таксистами и пустыми на 70% стадионами при решающих матчах. Сейчас же власть активизировалась, вселив в народ веру в грандиозный праздник.

Уже давно все 11 городов-хозяев сдали свои стадионы. Команды РФПЛ регулярно проводят на них матчи, а некоторые арены с успехом выдержали проверку ранее упомянутым Кубком конфедераций. Однако стадион – это даже не полдела. На аренах футбольные болельщики будут проводить лишь 2 часа времени, поэтому российским городам предстоит выставить в лучшем свете инфраструктуру. Путин и губернаторы заверяют соотечественников и гостей, все пройдет по высшему разряду.

Прилетев в РФ, заграничным болельщикам, первым делом, необходимо найти себе жилье. Добраться к гостиницам иностранцам помогут информационные табло, дорожные знаки, указатели, стенды и названия улиц на английском языке. К слову о гостиницах, в каждом из принимающих ЧМ регионов выделено минимум 1 миллиард рублей на реставрацию и приведение отелей в божеский вид, а Роскомнадзор регулярно проводит ревизии в гостиницах, убеждаясь в целенаправленном израсходовании средств. Не будут гости скучать и на улицах. Организаторы праздничных мероприятий, пабы, парки, ТЦ знают свое дело, и ни за что в жизни не упустят шанс «навариться» по максимуму за счет мировых футбольных фанатов.

Безопасность болельщиков является чуть ли не основной задачей Оргкомитета ЧМ-2018. Власть уверяет, во время мундиаля правоохранительная система России обеспечит гражданам высший уровень защиты от ЧП. Росгвардия, МВД и прочие силовые структуры давно распределили обязанности по сохранению порядка, многократно отрепетировав действия по ликвидации противозаконных инцидентов. А скандалы и драки обязательно будут, ведь ни одно масштабное спортивное мероприятие не обходится без столкновения фанатов. Готовы в РФ и к этому. К примеру, в Ленобласти уже подготовили сразу 3 тюрьмы для участников будущих нарушений правопорядка: крепость Корела, цитадель Тронгзгуд и замок в Выборге.

Росавиация ведет активный мониторинг продажи билетов заграничным гостям. Ведомство предупреждает компании, желающие незаконно повысить тарифы на перелеты и стремительно обогатиться за счет «глупых» иностранцев, о соответствующих штрафных последствиях. Аналогичные предупреждения касаются и таксистов, любящих провести клиента с долларами в десятки раз дороже реальной стоимости проезда.

Последние приготовления перед стартом мундиаля начали проводить и отечественные медики. Специалисты учат врачей, не привыкших работать при огромном скоплении людей, оказывать медпомощь на стадионах, ведь алкоголь, стресс и чрезмерная эмоциональность в любой момент могут обернуться госпитализацией.

Как итог, россияне могут немного расслабиться и не переживать за национальную гордость. Страна готовится согласно мировым стандартам, все чиновники при деле, ведь позор на весь мир моментально отправит их в отставку. Одна тема, судя по всему, еще долго не будет позволять гражданам России испытывать чувства спокойствия и гордости – игра национальной сборной. Однако это уже совсем другая история.