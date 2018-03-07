«Дети травятся»: Волоколамск дожился до режима ЧС

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Власти Волоколамского района (Подмосковье) подготовили все необходимые документы для введения режима ЧС из-за выбрасывающей в воздух ядовитые вещества мусорной свалки «Ядрово».

Скандал со свалкой «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья начал постепенно разгораться в апреле 2017 года. Местным жителям надоело слушать рев моторов мусоровозов и наблюдать за стремительно растущим потоком грузовиков. Дабы вернуть себе спокойную жизнь и ликвидировать свалку, возмущенные граждане вышли на скромный митинг, собравший лишь 150 человек. Как итог, внимания властей жителям Волоколамского района приковать к своей проблеме не удалось. Мусорный полигон «Ядрово» продолжил разрастаться и распространять по местности неприятный запах. Гнев обитателей Подмосковья продолжал накапливаться, и вот уже 3 марта на шествие пришли 5 тысяч человек (каждый четвертый житель Волоколамского района). Возмущенные протестующие бросались под колеса бульдозера и требовали немедленного закрытия «Ядрово», впоследствии заставив «верхушку» взглянуть на себя.

Первым делом МЧС Московской области отправило на свалку экспертов для оценки сложившейся ситуации. К огромному удивлению жителей Подмосковья, спецоборудование не зафиксировало превышение норм ПДК ядовитых веществ в воздухе. Власти временно отвернулись от «Ядрово», доведя сложившуюся ситуацию до катастрофы. В начале текущей недели поступили первые сообщения о жертвах неприятного запаха. 3 жителя Волоколамского района, среди которых беременная женщина и маленький ребенок, сильно отравились. Проведя новое исследование воздуха, специалисты обнаружили 30-кратное превышение ПДК ядовитых веществ.

Накануне власти Волоколамска собрали экстренное совещание, подготовив документы для введения режима ЧС в районе. Согласно прогнозам представителей правительства Подмосковья, крайние меры могут быть одобрены уже сегодня, 7 марта. И теперь возникает главный вопрос: что же даст режим ЧС дышащим ядовитым воздухом жителям Московской области? Во-первых, администрация Волоколамска получит внеочередное право брать деньги из бюджета для ликвидации сложившейся ситуации, в частности, на закупку медикаментов. Во-вторых, обитатели небезопасного района смогут получить временное жилье с бесплатной едой и предметами первой необходимости.

К слову, власти Подмосковья пообещали решить проблему со свалкой «Ядрово» в течение ближайших 3 месяцев. И если кто-нибудь успел понадеяться на полное устранение вонючей мусорки, Андрей Воробьев (губернатор Московской области) поспешил расстроить наивных земляков. Свалка продолжит существовать, однако сперва ее дегазируют, устранив неприятный запах, «обрадовал» жителей Волоколамского района столичный чиновник.