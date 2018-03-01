Иуда или герой: как Россия назовет Путина спустя десятилетия?

Вчера, 20:13

Наступил март – месяц, в котором главным политическим событием в России станут выборы президента. Традиционно перед избранием нового лидера страна подводит итоги правления старого. О Владимире Путине в РФ по различным причинам не принято говорить плохо, но вот как народ назовет своего нынешнего лидера спустя десятилетия: иуда или герой?

Глядя на президентскую гонку в России, а если быть точнее, на ее отсутствие, четвертый срок Владимира Путина кажется вопросом времени. Действующий глава государства, как и его конкуренты, ведет малозаметную агитацию, заключающуюся в пропагандистских роликах на телевидении, однако его рейтинги заоблачно высоки. Создается впечатление, что Собчак, Грудинин, Жириновский и прочие кандидаты изначально согласны были выступить в роли статистов.

Анализировать правление Путина гражданам РФ предстоит в третий раз, поэтому уместнее объединить в один статистический блок результаты работы действующего лидера страны за последние 18 лет. Речь пойдет исключительно о фактах, а они говорят нам о следующем: при Путине серьезно регрессировало отечественное здравоохранение – сравнительно с 2000 годом, количество больниц уменьшилось вдвое, а больничных коек – в 1,5 раза. Не лучшим образом чувствует себя и образовательная система. После 18 лет правления Путина Россия не может досчитаться 37% школ, а размер бюджета страны на образование в 4 раза меньше одного лишь фонда Гарвардского Университета. Не в лучшем свете РФ выставляет и зарплата учителей – 10 000 рублей по факту. Для сравнения, в Германии педагоги получают, в переводе на наши деньги, около 100 тысяч рублей, в Нью-Йорке (США) – 300 тысяч. В 2 раза за последние 18 лет в России увеличилось количество аварийного жилья и этот показатель продолжает стремительно расти.

Выросли при Путине военные расходы. На оборонную деятельность РФ стала тратить в 3 раза больше денег, нежели в 2000 году. К слову, данный факт соответствует 9% ВВП страны, и нужно понимать, что государственный макроэкономический показатель сильно уступает самому себе 18-летней давности. Как итог, на армию Путин тратит 30% бюджета страны. Также Владимир Владимирович поспособствовал 15-кратному росту количества долларовых миллиардеров в стране.

«Высококвалифицированные менеджеры должны получать в России столько же, сколько получают их коллеги за рубежом?», - говорил действующий президент в одном из своих интервью.

Что мы имеем по факту: высококвалифицированный специалист Алексей Миллер, зарабатывающий в месяц более 85 миллионов рублей, в период с 2007 по 2017 год обвалил капитализацию «Газпрома» с 305 млрд долларов до 51 млрд (в 6 раз!). Комментарии излишни.

В чем Путин действительно преуспел, так это в оборонной промышленности государства. За последние 18 лет Россия не утратила статус одной из сильнейших мировых держав в плане военной мощи. За примером далеко ходить не нужно. 1 марта 2018 года президент представил общественности баллистическую ракету нового поколения «Сармат». Способное прорвать любую ПВО орудие не на шутку напугало Запад, окрестивший его «Сатаной-2». Эксперты уверяют, «Сармат» несколько десятилетий обеспечит РФ полную неуязвимость.

Говоря о Путине через десятки лет, люди будут вспоминать как итоги правления, так и человеческие качества. Владимир Владимирович – вот уже 18 лет одна из самых обсуждаемых персон в мире, однако его народу практически ничего неизвестно о жизни своего лидера. Президент тщательно скрывает свою семью. Известно, у Путина есть, как минимум, 2 дочки. Далее виднеется поток размытых фактов – кто они и каких их зовут – нет ответов. Также занятным выглядит информация об экс-зяте лидера россиян Кирилле Шамалове. Если кто не знал, он самый молодой долларовый миллиардер России. Не лучшее мнение о себе Путин сформировал еще в первые месяцы своего президентства. В 2000 году новоиспеченный глава страны на шоу Ларри Кинга цинично ответил на вопрос о том, что произошло с атомной подлодкой Курск.

«Она утонула», - с улыбкой заявил молодой Путин.

Недоволен народ и отсутствием действующего президента на подаче документов в ЦИК, предвыборных дебатах и встречах с избирателями. Отдаленность главы государства от народа неоднократно порождала слухи о наличии у него двойников.

В послании Федеральному совету Владимир Путин сказал много патриотических и мотивирующих призывов, в очередной раз продемонстрировав свою чрезмерную озабоченность судьбой государства. Однако как назовут многолетнего лидера его соотечественники через десятки лет, когда за ним не будет стоять армия чиновников и федеральное телевидение – иуда или герой?