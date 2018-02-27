Настя Рыбка: Обычный ловец хайпа или случайный свидетель сговора?

Вчера, 23:43

Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка – 28-летняя гражданка России, превратившаяся за 3 недели из ничем неприметной элитной проститутки в государственного врага РФ №1. 27 февраля арестованная в городе Паттайя (Таиланд) бывшая любовница миллиардера Олега Дерипаски назвала себя главным свидетелем «российского следа» в выборах США. Так ли это на самом деле?

До 8 февраля текущего года Настю Рыбку знали исключительно в узких кругах. Олигархи заказывали ее для интимных утех, а пользователи сети любовались эротическими фото незнакомой девушки на просторах ее Instagram-аккаунта. Однако вскоре жизнь 28-летней элитной эскортницы кардинально перевернулась. Главный оппозиционер России Алексей Навальный построил из публикаций Рыбки в интернете очередное сенсационное расследование, обвинив зампреда правительства РФ Сергея Приходько и миллиардера Олега Дерипаску в коррупции. Практически все скандальные посты в Instagram-аккаунте Вашукевич были оперативно удалены судом Усть-Лабинска, удовлетворившего иск главного жителя это славного города (Дерипаски). Далее последовали блокировки множественных порталов Навального и прочие мероприятия, отстаивающие честное имя отечественных чиновников и олигархов.

На протяжении всей «сетевой зачистки» ее главная виновница спокойно отдыхала в Таиланде, рассказывая сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией и рядовым пользователям интернета историю соблазнения Дерипаски, а также обвиняя бывшего «папика» в групповом изнасиловании. Веселые публикации в Instagram закончились 27 февраля, когда за эскортницей пришли представители Интерпола. Почувствовав, как свобода уплывает из-под ног, скандалистка в спешке вышла в прямой эфир, обратившись к представителям американских СМИ и спецслужб. Рыбка назвала себя главным свидетелем «российского следа» в президентских выборах США в 2016 году, пообещав закрепить свои слова фактами, в случае возвращения на свободу из каталажки в Паттайе. Сейчас Анастасия твердит посредством сети, что Госдума, МИД РФ и ФСБ дружно решили «сгноить» ее в таиландской тюрьме или депортировать на родину для аналогичной расправы. О недружелюбном настрое отечественного правительства Рыбке якобы сообщили местные правоохранители. «Тайцы говорят, что сами никогда с таким не сталкивались, и они боятся в это вмешиваться. Если США не защитит, мы пропадём», - написала новоиспеченный враг РФ №1 в своем Instagram.

На этом моменте интернет-сообщество с предвкушением приступило к поискам ответа на вопрос: «Кто ты, Настя Рыбка - обычный ловец хайпа или случайный свидетель грандиозного сговора?». Возможно, девушка просто пытается заработать максимально возможное количество денег на внезапно возросшем вокруг ее персоны интересе. Ведь трудно представить, как зампред правительства Приходько и миллиардер Дерипаска обсуждают вопрос, от которого может зависеть судьба государства, под прицелом фотокамеры проститутки с десятками тысяч подписчиков в Instagram. Зная догадки мировой прессы о проделках пары Дерипаска-Манафорт, Рыбка могла додумать красивую и, что самое главное, сенсационную историю. К слову, она не глупая девушка – книгу написала, как-никак.

Однако не таким уж абсурдным выглядит и версия, согласно которой «пофигизм» членов российского правительства и миллиардеров не знает придела. Как свойственно многим авторитетным людям, они могут сначала сказать, и лишь потом подумать.