Кто ответит: РФ лишилась права проводить международные соревнования под эгидой WADA

Вчера, 21:36

Сага с антидопинговым скандалом в российском спорте подходит к концу. С 1 апреля 2018 года РФ лишается права проводить международные спортивные мероприятия, подписавшие кодекс WADA.

Сегодняшнее решение Всемирного антидопингового агентства мало кого удивило. Уже с апреля текущего года Россия не сможет организовывать международные спортивные мероприятия, проходящие под эгидой WADA. Исключением станут лишь давно оговоренные соревнования, среди которых ЧМ-2018 по футболу и Зимняя Универсиада в Красноярске (2019). Снова пригласить лучших мировых спортсменов к себе Россия сможет лишь после восстановления в правах отечественного антидопингового агентства – РУСАДА. Пока этого не произойдет, российским болельщикам остается лишь по телевизору наблюдать за этапами Формулы-1, футбольными мундиалями, Всемирными военными играми, этапами Кубка мира по всем видам спорта и даже шахматными Олимпиадами.

Однако не все так плохо, ведь УЕФА, франшизы ММА и баскетбольная Евролига не подписывали кодекс WADA, следовательно, они могут провести свои соревнования на территории РФ. Но захотят ли именитые организации связываться со страной, превратившейся с одной из главных мировых спортивных держав в ярчайший пример неспортивного поведения? Да, WADA вернет России право на проведение соревнований под своей эгидой, как только РУСАДА научит своих спортсменов честно выступать, однако вместе с письменным постановлением не вернется былое уважение к отечественному спорту.

Россия привыкла гордиться своими спортсменами и организаторами различных соревнований. Вспомним, текущее десятилетие начиналось для страны весьма оптимистично. Не так давно отечественные спортсмены заняли 3 место в медальном зачете на ОИ-2008 и завоевали бронзу на футбольном Евро-2008. Также РФ провела немало статусных спортивных мероприятий, чего только стоит незабываемый финал Лиги чемпионов на поле московских «Лужников», в котором английский «МЮ» переиграл в драматической серии пенальти земляков из «Челси». В период с 2011 до 2014 год страна приняла Чемпионат мира по биатлону (Ханты-Мансийск, 2011), Чемпионат мира по фигурному катанию (Москва, 2011), Чемпионат мира по легкой атлетике (Москва, 2013) и прочие выдающиеся соревнования. А потом наступил 2014 год, в котором главным событием стала зимняя Олимпиада в Сочи. Радости нации не было придела, когда на первой строчке в медальном зачете красовался отечественный триколор. Позднее страна узнает, какой ценой далась ей эта победа, а пока РФ гордо принимала мировые первенства по водным видам спорта, хоккею и первому в своей истории гран-при Формулы-1.

В 2016 году как гром среди ясного неба по репутации российского спорта нанес первый ощутимый удар канадский профессор права Ричард Макларен, проанализировавший доклад Григория Родченкова (бывший глава антидопинговой лаборатории Москвы) о массовом применении отечественными спортсменами запрещенных WADA препаратов. Проведя кропотливую работу, специалист смог доказать вину России в грандиозном обмане. Многие граждане до сих пор спорят, что в этом деле является более шокирующим и постыдным – масштаб аферы или ее личный контроль государством. Как бы там ни было, доклад Макларена не оставил РФ шансов уйти от наказания. Массовые дисквалификации именитых и малоизвестных спортсменов логично закончились позорным баном для всего государства на мировом уровне. Теперь миллионы российских поклонников различных видов спорта не смогут насладиться любимым хобби вживую. Вместо этого им приходится думать, кто же виноват в сложившейся ситуации – лживые власти, которые хотели любым способом утереть нос американцам по всем фронтам, или «гниющий Запад», завидующий матушке России всегда и во всем.

И как тут не упомянуть двоих дисквалифицированных отечественных олимпийцев на текущих ОИ-2018 в Пхенчхане. Люди, сумевшие поехать на самые главные соревнования в своей жизни благодаря «чистой» крови, в итоге попались на допинге. На фоне сплошного негатива в спортивной жизни государства лучиком позитива выглядит ЧМ-2018. К слову, ведь его у России также едва не отобрали. Все помнят бывшего главу ФИФА Йозефа Блаттера. Сейчас он отбывает дисквалификацию за коррупцию в футболе. Поговаривают, именно швейцарец продал Владимиру Путину право на проведение мундиаля.

Когда-нибудь WADA вернет России право на проведение международных спортивных мероприятий. А кто вернет стране зарабатываемый годами авторитет? И самое главное, кто ответит за его утрату?