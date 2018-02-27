На MWC-2018 показали новый бюджетный точный клон iPhone X Leagoo S9 за $150

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Наверное, это уже не секрет, что многие бренды-производители из Китая стараются скопировать технику других крупных и известных компаний, чтобы привлечь внимание общественности и стать популярными. Они представляют свои устройства и зачастую такие девайсы становятся не востребованные. Однако стоит отдать должное молодому китайскому бренду Leagoo. Компания была создана только в 2014 году, а уже успела выпустить около 30 смартфонов и получить ряд наград, чего никто не ожидал. В наше время Leagoo продолжает прорываться на крупный мировой рынок со своей продукцией. Поэтому на выставке MWC-2018, которая проходит сейчас в Барселоне, компания решила представить своё новое необычное устройство. Им стал смартфон Leagoo S9, который является практически точной копией iPhone X, но за сумму в 150 долларов США.

Примечательно, что Leagoo S9 имеет схожести не только с iPhone X, но и с Samsung Galaxy 9. Это можно заметить не только по названию, но и по внешнему виду.

Симбиоз двух самых премиальных и желанных смартфонов мира Leagoo S9 имеет безрамочный закруглённый экран с вырезом на верхней панели как у устройства Apple, и нижнюю панель как у Galaxy S9. По-видимому, верхний вырез позволит разблокировать телефон при помощи лица. Однако стоит понимать, что это всего маркетинговый ход, ибо в Leagoo S9 нет датчиков для сканирования, которые существуют в iPhone X. Разблокировка будет осуществляться при помощи программного обеспечения. И ещё существует большой вопрос, насколько хорошо эта функция будет работать. Если же пользователю она не понравится, то он всегда сможет воспользоваться традиционным сканером отпечатка пальцев, который расположился на задней крышке.

Leagoo S9 имеет дисплей с IPS-матрицей размером в 5,85 дюймов. Разрешение составляет 1512х720 пикселей. Оперативной памяти установлено всего 4 гигабайта, а встроенное постоянное хранилище равняется 32 гигабайтам. Если этого будет мало, то можно будет воспользоваться картой microSD. Работает Leagoo S9 на процессоре MediaTek 6750.

Что касается камер, то подражая iPhone X компания установила сдвоенный модуль. Первый имеет 13-мегапиксельную матрицу, а второй – 2-мегапиксельную. Фронтальная же камера имеет 8 мегапикселей. Работает всё железо от аккумулятора на 3300 мАч под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Многие начинают нелестно высказываться о Leagoo S9 за то, что дизайн и даже цвета были скопированы у iPhone X и у Samsung Galaxy S9, а также за отсутствие инноваций. Но стоит также не забывать, что устройство обладает довольно-таки неплохими характеристиками за свои деньги. За 150 долларов покупатель получит телефон, который выглядит премиальным, обладает мощным для бюджетного класса железом и который делает относительно неплохие фото при дневном свете.

Таким образом, Leagoo старается занять одну нишу с Xiaomi и Meizu, которые делают недорогие, мощные и красивые смартфоны за очень небольшие деньги.