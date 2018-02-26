Nokia возвращается в гонку за первенство на рынке с тремя новыми смартфонами

Вчера, 21:16

На выставке MWC-2018, которая проходит в Барселоне, компания HMD Global представила пять новых телефонов от легендарного бренда Nokia. Среди показанных аппаратов больше всего заинтересованность аудитории вызвал флагманский Nokia 8 Sirocco. Также немало внимания получил Nokia 7 Plus, который является отличным телефоном среднего класса, и схожий с ним Nokia 6. Что касается супербюджетников, то новый девайс Nokia 1 может стать достойным лидером этого сегмента. Но огромную долю внимания мирового технологического сообщества получил «возрождённый» банана-фон Nokia 8110 из фильма «Матрица».

Nokia 8 Sirocco

В 2018 году флагманом компании стал Nokia 8 Sirocco. Новинка получила 5,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QuadHD. Работает устройство на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835. Постоянной оперативной памяти в Nokia 8 Sirocco имеется 6 Гб, а вот внутреннее хранилище имеет целых 128 Гб. Работает всё железо от аккумулятора на 3260 мАч. Однако стоит отметить, что присутствует функция быстрой зарядки, при помощи которой телефон заряжается до 50% всего за полчаса, а немного больше часа понадобится до полной зарядки. Заряжать устройство можно также при помощи станции беспроводной зарядки. Стоит отметить, что также имеется и функция пылевлагозащиты по стандарту IP67.

С камерами Nokia 8 Sirocco тоже всё в порядке. Основная имеет сдвоенную оптику Zeiss. Один сенсор имеет матрицу на 12 Мп, а второй – на 13 Мп с оптической стабилизацией. Что касается фронтальной камеры, то она имеет матрицу на 5Мп с апертурой f/2.0.

Интересным стало наличие в новинке технологии объёмного звука OZO Audio. Это позволит насладиться фильмом или музыкой.

Работает Nokia 8 Sirocco на операционной системе Android 8.1 Oreo. Стоимость устройства составляет 749 евро. Это очень конкурентная цена за устройства такого высокого класса. Поэтому девайс может найти на рынке своих фанатов и занять определённую нишу. Купить Nokia 8 Sirocco можно будет уже в апреле.

Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus стала улучшенной версией своего предшественника Nokia 7, которого представили в прошедшем году. Новое устройство имеет вытянутый безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9. Работает Nokia 7 Plus на процессоре Qualcomm Snapdragon 660. Имеется также сдвоенная задняя камера с матрицами на 12 и 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом. Что касается фронталки, так она имеет матрицу на 16 Мп с диафрагмой f/2.0. Сама оптика выполнена компанией Zeiss. Экран имеет размер в 6 дюймов с разрешением 2160х1080 пикселей. ОЗУ установлено 4 Гб, а ПЗУ – 64 Гб. Аккумулятор очень ёмкий на 3800 мАч.

Новинка считается устройством среднего ценового сегмента с ценой в 399 евро. На рынок Nokia 7 Plus выйдет уже в апреле.

Второе поколение Nokia 6

Nokia 6 (2018) является отличным телефоном среднего класса. Устройство было обновлено. Теперь смартфон имеет 5,5-дюймовый полноэкранный дисплей, процессор Snapdragon 630 и основную камеру на 16 Мп, а фронтальную – на 8 Мп. Nokia 6 (2018) имеет модификацию в 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ, а также в 4/64 Гб соответственно. Работает девайс от батареи в 3000 мАч.

Купить Nokia 6 (2018) можно будет в апреле за 279 евро.

Nokia 1

Nokia 1 стал самым бюджетным телефоном из всех представленных. Новинка имеет характеристики устройства пятилетней давности, но и цена соответствующая. Что касается характеристик, так это 4-ядерный процессор MediaTek 6737M с частотой 1,1 ГГц, 1 Гб ПЗУ и 8 Гб ОЗУ, камеры на 2 и на 5 Мп и аккумулятор на 2150 мАч.

Дисплей имеет размер в 4,5 дюйма с разрешением 854х480. Стоит Nokia 1 будет всего лишь 69 евро.

Nokia 8110

Завершает список легендарный возрождённый телефон-банан Nokia 8110 из кинофильма «Матрица». Впервые мир увидел аппарат ещё в 1997 году. Тогда дизайнеры сделали из него изогнутый слайдер. За это Nokia 8110 прозвали «бананом». В 2018 году HMD Global решили переиздать легенду, которая стала знаменитой после того, как её использовал Нео в фильме «Матрица».

Nokia 8110 вызвала огромный ажиотаж в мире технологий. Но никаких «фишек» кроме формы и прошлого в нём нет. Новинка имеет 2,4-дюймовый экран, работает на чипе Qualcomm 205 Mobile Platform. ОЗУ всего 512 мегабайт, а памяти – 4 Гб. Однако работает телефон в режиме автономности до 25 дней.

В конце стоит подвести итоги, что компания Nokia начинает возрождаться, оправдывая по праву своё легендарное имя и репутацию. Хотя выпущенные смартфоны и не обладают какими-либо нововведениями, однако они получились по-настоящему отличными в плане соблюдения баланса между отличным качеством, которым Nokia всегда славилась, ценой и «начинкой». Без сомнений представленные телефоны найдут своего покупателя и займут, наконец-то, свою нишу на технологическом мировом рынке.