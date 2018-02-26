Сравнение премиального Samsung Galaxy S9 и революционного iPhone X

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Не секрет, что Samsung и Apple являются конкурентами и борются за первенство на рынке технологий. В начале года южнокорейский бренд радует фанатов новыми флагманами линейки Galaxy, а Apple каждую осень представляет не менее революционные смартфоны iPhone. И всегда оба телефона вызывают дискуссии критиков и обычных пользователей. В этом году баталии вызвал iPhone X – один из самых элитных телефонов на планете, и Samsung Galaxy S9, который составит ему серьёзную конкуренцию.

Дизайн iPhone X против дизайна Samsung Galaxy S9

Что касается Samsung Galaxy S9, то его дизайн для пользователей уже знаком. Смартфон выполнен в металлическом каркасе, задняя крышка стеклянная. Это необходимо для работы беспроводной зарядки. Экран имеет закруглённые края. Верхняя и нижняя панели очень маленькие. Что касается пылевлагозащиты, то это стандарт IP68. Это означает, что аппарат можно погрузить на глубину до 1,5 метров и пробыть там до 30 минут. Но в этом году Samsung доделала дизайн смартфона. Он стал намного приятней и удобней. То есть получил всё то, чего не получил прошлогодний Galaxy S8.

В это же время дизайн iPhone X был для Apple новым. Возможно для некоторых он выглядит более современным. Кроме этого, «десяточка» безрамочная. У неё лишь одна верхняя панель, внизу даже нет панели с кнопкой «Домой». Сам дисплей iPhone X плоский. Выполнен аппарат из алюминия и металлической рамки. Задняя крышка покрыта стеклом также для работы беспроводной зарядки. Телефон также имеет пылевлагозащиту, только по стандарту IP67, то есть с ним можно нырнуть на глубину в 1 метр на 30 минут.

Однако Samsung Galaxy S9 намного больше и толще, нежели iPhone X. Но стоит отметить, что первый смартфон легче второго. Одна из главных вещей, которая может сыграть против «яблочного» телефона, это отсутствие разъёма для наушников, в то время, как у «девятой галактики» он есть.

Дисплей iPhone X против дисплея Samsung Galaxy S9

Оба флагмана имеют 5,8-дюймовые экраны Super AMOLED с широким соотношением сторон. У iPhone X – 19,5:9, а у Samsung Galaxy S9 – 18,5:5. Но различия также существуют.

Galaxy S9 имеет изогнутый экран, а iPhone X – плоский с небольшим вырезом сверху, для размещения там камеры и датчиков. Последний аппарат также не имеет подсветку. Что касается разрешения, то Galaxy S9 имеет более высокое QHD+ разрешение, а iPhone X – QHD, то есть 1125х2436. Однако Apple имеет функцию 3D-Touch. Здесь стоит отталкиваться от личных потребностей каждого.

Сравнение мощности Samsung Galaxy S9 и iPhone X

Галактика имеет 4 ГБ ОЗУ и работает на 8-ядерном процессоре Exynos 9810. В нём 4 ядра работают на частоте в 2,7 ГГц и 4 ядра – на 1,7 ГГц. Также есть версия на чипе Snapdragon 845, который тоже не менее производительный. Какой смартфон получит пользователь, зависит только от страны, в которой он живёт. Однако и Exynos, и Snapdragon – это топовые процессоры.

iPhone X же имеет 3 ГБ ОЗУ и 6-ядерный процессор A11 Bionic, который также не менее производительный. Пока что тяжело сказать, какой телефон работает быстрей, но считается, что заметных различий быть не должно.

Камера и аккумулятор Samsung Galaxy S9 и iPhone X

Galaxy S9 12-мегапиксельную камеру. Хотя там только один объектив, но он может переключатся между f/2.4 для дневного времени и f/1.5 для плохого освещения. Также имеет оптическая стабилизация и возможность записывать видео в 960 кадров в секунду.

iPhone X обладает 12-мегапиксельной камерой с одним объективом f/1.8 и f/2.4. Также существует и оптическая стабилизация. Однако «яблочный» телефон может записывать видео только в 240 кадров в секунду.

Стоит отметить, что iPhone X имеет функцию «анимоджи», а «галактика» - «AR эмоджи». Именно дополненная реальность камеры и стала одной из главных «фишек» последнего аппарата.

Galaxy S9 имеет аккумулятор в 3 тысячи мАч, а «яблочный» смартфон – 2716 мАч. Оба аппарата поддерживают функцию быстрой зарядки и беспроводной зарядки. Но «галактика» должна, в теории, работать дольше.

Вывод

Как оказалось, оба телефона имеют свои плюсы и минусы. Пользователю придётся выбрать между Android и экосистемой iOS и Apple. Здесь важную роль играет только предпочтение пользователя.