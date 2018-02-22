"Сила, наглость, хамство": Реакция общества на мнение Серебрякова о России

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Во вторник известный российский актёр и режиссёр, народный артист РФ Алексей Серебряков заявил, что "сила, наглость и хамство" являются национальной идеей России. Не прошло и суток, как заявление вызвало общественный резонанс. Мнения простых жителей России и политиков, деятелей культуры, звёзд шоубиза полностью разделись. В интервью популярному журналисту Юрию Дудю Серебряков рассказал, что стоит только отъехать от русской столицы, буквально через 10 километров можно наблюдать настоящие 90-е. По его мнению, отечественным достоянием и гордостью является сила и хамство.

Первым, кто из высокопоставленных чиновников отреагировал на столь жёсткое заявление, стал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь дал чёткий ответ по поводу столь оскорбительных высказываний. Согласно его словам: "Кремль не относится к его позиции".

Позже сложившуюся ситуацию прокомментировал уважаемый актёр Александр Панкратов-Чёрный. Он заявил, что на самом деле проблема в воспитании. Ведь человеческое поведение и мораль закладываются с самого детства, получается, что ответственность несут родители. Панкратов-Чёрный также добавил, что за всю свою жизнь неоднократно встречал очень интеллигентных и воспитанных людей, которые жили очень далеко от мегаполисов или больших городов.

Никас Сафронов тоже не обошёл скандальное интервью и заявления Серебрякова. Российский художник был критичен и официально заявил, что режиссёр всего лишь "примитивная Шурыгина". Культурный деятель, как ценитель истории, традиций и красоты, считает высказывания Алексея Серебрякова наигранными, подобно любому скандальному телепроекту, например "Дом-2". Вдобавок, по мнению Сафронова, режиссёр решил просто "грязно поиграть" и пропиарить себя, так как после главной роли в "Левиафане" он в серьёзных проектах больше не участвовал, точно также как и в какой-либо общественной деятельности.

Позже российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, правда весьма скромно и неагрессивно, что своим высказыванием Алексей Серебряков на личном примере показал, чего он стоит. Именно в его интервью актёр и показал всю сущность своей натуры, а это именно то, против чего он выступил - хамство и наглость. Силы у него, по мнению писателя, абсолютно никакой нет.

Ещё один российский актёр, известный своими патриотическими настроениями, Михаил Пореченков заявил, что "Ему просто было плохо". Он рассказал, что всегда уважал своего коллегу, так как его талант нельзя не оценить по достоинству. Пореченков не придал его высказываю какого-то скрытого смысла, также как и не оценил его как "оскорбление" или нечто иное.

Одним из единиц, кто по-настоящему поддержал Серебрякова, стал, как неудивительно, скандальный Алексей Панин. Он считает, что в словах его товарища скрыта настоящая истина, которую государство от внешнего мира и от самого себя пытается всячески скрывать. В свою очередь Панин заявил, что сам бы с радостью покинул Россию. "Здесь нечего делать, люди злые, перспектив ноль и жить невозможно", - заявил актёр. Он также сожалеет о том, что в своё время, когда у него было достаточно средств, не покинул РФ. В своём Instagram-блоге Алексей написал, что у соотечественников "Не сила духа, не воли и культуры, а именно быдлосила". Никто из россиян уже давно не воспринимает Панина всерьёз, поэтому в этот раз он собрал обычное количество недовольных комментариев, немного "грязи" и обычных угроз.

Невозможно не рассказать и о мнении простых россиян, которые бурно обсуждают оскорбительное заявление актёра в соцсетях, и просто на улицах. По всей стране прокатилась целая волна негодований и гнева, направленного в адрес Серебрякова. Реакция вполне естественная, так как человек, живущий преимущественно на территории США и Канады последнее время откровенно попытался выставить "Россию быдлом". В некоторых сегментах социальных сетей, особенно в Facebook можно наблюдать целую войну сторонников и противников высказывания Серебрякова. Естественно россияне, которые находятся на территории Европы или ещё дальше частично поддержали звезду "Левиафана", хоть даже и частично. В России же мнение сильно не разделились. Большинство граждан приняли это как оскорбление в свой адрес. Некоторые даже считают, что он "полностью продался Америке" и ненадолго вернулся, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны. Как говорят и пишут многие россияне, когда слышал Имя Алексея Серебрякова, то сразу вспоминают "мужика с бутылкой", который пьёт водку в кинокартине "Левиафан".

Интересно, что определённый процент россиян сразу сравнили его с Дюжевым, который попал в аналогичную ситуацию не так давно после инцидента в аэропорту. Тогда актёр был очень возмущён, что его не пустили на борт, да ещё и в бизнес-класс без очереди. После этого он заявил, что Россия и соотечественники заслуживают такого ужасного кино, которое для них снимают. Он тоже вызвал гнев и негодования россиян, но тема не получила такого резонанса, как сейчас с Серебряковым. Есть и такие, кого по-настоящему зацепила эта тема, и народ сразу же вспоминает всё что можно: Украину, Крым, США, Сирию и прочее, так как политическая тема всегда была для населения "больной темой". Напоследок отмечается, что определённая доля граждан не придала такому высказыванию особого значения, ведь как никак у каждого человека есть своё мнение и права.