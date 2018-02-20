Занялись сексом при дочери: Что будет с извращенцами?

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В Ярославской области пара пьяных извращенцев занялись сексом во время прямой трансляции. При этом рядом с ними находился трехлетний ребенок. В данный момент этот инцидент расследуют правоохранители, а детский омбудсмен рассказал, что будет с родителями-извращенцами.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин отметил, что в отношении пьяных родителей, которые занимались сексом на глазах ребенка, возбуждено уголовное дело. Кроме того, следственный комитет проводит проверку семьи. В первую очередь опрашиваются соседи и родственники извращенцев, которые изрядно выпивали и наличие в доме трехлетней дочери их не смущало.

Приближенные к семье люди говорят, что ребенком родители занимаются, однако меры при распитии спиртных напитков не знают. Многих ошарашил поступок извращенцев, что уж говорить о пользователях интернета, которые "заценили" видеозапись секса при ребенке. Кроме того, своё сношение пара транслировала через прямой эфир в социальной сети. Детский омбудсмен говорит, что специалисты пытаются понять, какая ситуация была в семье.

Стояла ли она на учеты, была ли неблагополучной, сейчас еще не ясно, но грубых нарушений в воспитании ребенка ранее замечено не было. Ровно до того момента, когда интернет не ошарашила видеозапись, где родители занялись сексом при ребенке. На следующий день после публикации ролика сексуального сношения извращенцев в сети к ним наведалась полиция. Они вызвали по адресу медиков, которые доставили ребенка в больницу.

Сейчас девочка находится под присмотров врачей. Крупин говорит, что после расследования будет решаться вопрос о лишении неблагополучных родителей прав на ребенка, но сейчас об этом говорить рано. Дочери извращенцев предстоит пройти серьезное обследование вплоть до работы с психологом. Возможно родители уже не в первый раз занимаются "животным" сексом при ребенке, это могло нанести девочке глубокую психологическую травму.

Пользователи сети, которые просмотрели ролик, были шокированы поведением родителей-извращенцев. Мало того, что они публикуют фото спиртных напитков в руках, а рядом с ними сидит улыбающаяся дочь, так они решили полностью сломать жизнь девочке, не стесняясь и не жалея ребенка, заниматься при ней сексом.