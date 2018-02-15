Эксперт: "Не стоит слишком часто заниматься любовью"

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"Не занимайтесь любовью слишком часто" - специалист о секретах отношений. В феврале Владивосток посетил известный психотерапевт и тренер в области отношений и ведения бизнеса Александр Белов. В его практике 17 лет проведения различных лекций и мастер-классов, которые он провёл в пятнадцати странах мира.

Число людей, посетивших его тренинги на данный момент превышает 45 тысяч. Находясь в эфире радио Владивостока, он поведал об избежании проблем отношений и о том, как найти настоящего мужчину.

"Когда вы видите мужчину, следует обращать внимание на всё, хорошо ли он выглядит, как одет. Необходимо распознать его уровень бытия. Есть мужчины, у которых такой уровень низок. Вот от таких нужно держаться подальше. Они не смогут построить прочные отношения", - делится специалист, добавляя при этом, что занятия сексом не должны быть частыми.

Сам секс мужчина должен заслужить. Такая проблема сейчас встречается крайне часто. Секс уменьшает энергетику. В моменты разряжения энергии посредством частого секса, этого попросту не остаётся. Александр Белов советует в целом улучшать качество своей сексуальной жизни.