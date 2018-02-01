Филипп Киркоров подарил Алле Пугачёвой звезду: То ли ещё будет?

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Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте жёстко подшутили над Аллой Пугачёвой. На этот раз артист открыл звезду Примадонны в Лос-Анджелесе.

Любитель пошутить над своими коллегами и друзьями по сцене, Филипп Киркоров в этот раз жёстко разыграл Аллу Пугачёву и её поклонников. Находясь со своими детьми и дочерью Примадонны в Лос-Анджелесе, артист «обнаружил» звезду её имени на «Аллее славы». Видео полное удивления и комичной радости поп-король РФ выложил на своей странице в соцсети, подписав его, как «прикол дня».

Обнаружив новость, поклонники Аллы Борисовны наперебой начали её поздравлять и комментировать произошедшее. Однако сама Примадонна быстро остудила пыл фанатов, довольно резко ответив всем, что это «прикол» и как они могли поверить в это.

Однако дотошные комментаторы не успокоились до тех пор, пока один из поклонников певицы, проживающий в США, лично не подтвердил «фейковость» новости. Не поленившись он отправился на «Аллею славы» и не нашёл там именной звезды кумира. Позже поклонники всё-таки отметили, что звезда то настоящая, а буквы просто наложены поверх пустого неподписанного символа.

Филипп Киркоров любит подобным образом подогревать поклонников и фоловеров, которые следят за происходящим в соцсетях. Ранее общественность бурно обсуждала рассказ артиста о том, что они с Аллой Пугачёвой «не планировали жениться, но их подтолкнули к ответственному шагу». В студии Андрея Малахова поп-король чистосердечно признался, что к решительному шагу в 27 лет его мотивировали мать Ксении Собчак Людмила Нарусова и директор концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринович.

Однако Людмила Нарусова рассказала, что всё было совсем не так. Она напомнила поп-королю, как он сам жаловался её покойному мужу, что очень любит Примадонну, но «не может расписаться с Аллой в Москве, так как там были сложности». На что Анатолий Собчак, будучи мэром Санкт-Петербурга, предложил звёздной паре посильную помощь и лично расписал их в Северной столице.

Известно, что у артиста даже есть свой видео блог, на котором под ником Кирилл Приколов он выкладывает различные короткие ролики с собственным участием. Однако не все видео идеи Филиппа Киркорова поклонники воспринимают, как смешные. Некоторые предполагают, что поп-король решил просто таким образом обратить на себя внимание и вернуть некогда огромную славу.