Секс-скандал и демократия. Познер во время интервью задел Собчак за живое

Сегодня, 15:25

Известная телеведущая и с недавнего времени возможный кандидат в президенты Ксения Собчак попала на один из главных телеканалов России – Первый, где с ней пообщался коллега Владимир Познер. Во время интервью журналист затронул скандальную тему мирового секс-скандала, который вращался в прошлом году вокруг продюсера Харви Вайнштейна, и данный вопрос стал весьма болезненным для самой Ксении.

В самом начале Познер поинтересовался, что именно повлияло на выбор Собчак пойти в политику, и ведущая без сомнений ответила, что хочет вернуть демократию. По словам журналиста, некоторые публичные люди убеждены, что в России этот процесс необратим и власть народа является недостижимым намерением, однако Ксения опровергла данное высказывание. По ее словам, даже самые устойчивые привычки, нормы и другие стандарты в обществе можно изменить благодаря действиям грамотных политических сил, к чему она и стремится вместе с командой.

Познер подчеркнул, что задел тему Вайнштейна неспроста, и поспешил поинтересоваться у возможного кандидата в президенты, подвергалась ли она в своей жизни сексуальным домогательствам либо насилию. После данной фразы лицо телеведущей поменялось, она замешкалась, и стало ясно, что вопрос ее откровенно задел. Владимир обратил внимание на данный факт и подчеркнул, что на вопрос можно не отвечать, после чего Ксения воспользовалась данным правом. Вследствие этого напрашиваются выводы, что Собчак не просто со слов знает, что может происходить в шоу-бизнесе и какие опасности ожидают артисток и других женщин.

Познер и Собчак совместно пришли к выводу, что в России такая интимная тема обсуждается очень редко, и другие страны должны выступить в качестве примера того, как необходимо бороться с преступлениями интимного характера. Ксения отметила, что она стремится к невероятным переменам, ведь без этого страна потихоньку продолжит превращаться в некое государство, где у людей нет никаких прав, а женщины боятся высказывать свое мнение и вовсе, чего бы оно не касалось. Ведущая убеждена, что ее не пустили бы в эфир, но нежелание политических сил затевать скандал перед выборами взяло верх, поэтому данное интервью и состоялось.

К слову, Собчак пришла на передачу в яркой одежде и решила выделить губы алой помадой, что не могли не заметить представители общественности. Публика в некоторой степени помогла осуществить Ксении и ее команде задуманное, ведь по словам возможного кандидата в президенты, достаточное количество подписей для выдвижения ее кандидатуры уже собрано, чем она и благодарна людям. Более того, как отметила Собчак, ее команда старается сделать предвыборную кампанию прозрачной, чтобы у других политических сил и ЦИК в частности, не было причин помешать ей пойти в политику и попытаться изменить ситуацию в стране.