"Как у Киркорова": Почему Маликов забыл о своей жене после рождения сына?

Сегодня, 13:47

Дмитрий Маликов в социальных сетях опубликовал видео, в котором поблагодарил за поздравление в связи со своим 48-летием, а также отметил, что когда он записывал ролик, в его жизни еще не случилось то, что певец считает главным событием минувшего года его жизни. И уточнил, что таковым является рождение его сына.

На данный момент это произошло, пишет довольный отец, и он полностью счастлив, чего и желает всем своим подписчикам. Маликов поблагодарил их за теплые и добрые слова поздравлений оставленные к дню его рождения - 29 января, добавив, что они его сильно поддерживают и вдохновляют.

Известно, что 24 января в элитной больнице Санкт-Петербурга «Аве-Петер», специализирующейся на неестественном оплодотворении, суррогатная мать родила 48-летнему Дмитрию Маликову и 54-летней его жене Елене мальчика. Телеведущий, говоря о рождении сына, не скрывает слов радости повторного отцовства. По имеющимся сведениям рождение ребенка от суррогатной матери в общей сложности обошлось известным родителям в три миллиона рублей, из которых восемьсот тысяч заплатили суррогатной мастери.

Поклонники Дмитрия Маликова поздравили в социальных сетях своего кумира не только с его 48-летием, но и с рождением сына. Они выказали свою радость за новоиспеченного отца и пожелали здоровья не только новорожденному, но и его родителям. Поздравляя с рождением их 2-го совместного ребёнка, подписчики желают Маликовым наслаждаться этим счастьем и набраться терпения. "Как у Киркорова", "Судя по шумихе, рождение сына затмило ваш собственный День рождения", "А почему только Дмитрия везде поздравлют с рождением ребёнка? Про жену вообще не слышно. Так что - поздравлю вашу пару с рождением малыша и Вас с Днём Рождения", - отметили пользователи сети.

Супруги Маликовы живут счастливо в браке уже более четверти столетия, до этого у них была лишь одна совместная 17-летняя дочь Стефания. Предыдущий пост Дмитрия Маликова назывался «Пикап от Маликова». В том видео композитор поделился простыми советами завоевания женщины. С его слов, для этого необходимо завести спутницу в ресторан не из дешевых, к примеру, где-то в Монте-Карло. Затем выкупить в нем абсолютно все столики, чтобы оказаться наедине с дамой сердца. Потом заказать все наиболее дорогое - лобстеров под трюфельным соусом, карпаччо с алмазной икрой, дорогущее вино. А до тех пор пока это подадут, необходимо сесть за белый рояль и потихонечку петь какую-то свою песню.

Кроме того, Маликов посоветовал совершить с девушкой прогулку на кабриолете к Средиземному морю. После таких знаков внимания, со слов Дмитрия, ему никто не откажет. Таким образом, его жена и дала согласие стать его половинкой.