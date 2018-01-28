В Москве набирает обороты митинг Навального: Обстановка накаляется

Сегодня, 17:02

"Четвёртый срок - тюремный!"

Сейчас в Москве происходит массовая акция протеста в рамках проекта объявленного Алексеем Навальным, как "Забастовка избирателей". Собравшиеся требуют проведения честных выборов и против того, чтоб Владимир Путин выдвигал свою кандидатуру на четвёртый пост. К забастовке продолжают постоянно присоединятся новые митингующие и ситуация начинает выходить из-под контроля.

Служба охраны порядка просит всех освободить площадь, сохранять спокойствие и порядок, однако заведённая публика продолжает активное движение. Главными лозунгами пришедших на забастовку остаются требования смены власти и освобождение из-под стражи Навального. Некоторые группы людей скандируют: "Путин-вор!", "Четвёртый срок - тюремный!", "Россия без Путина".

Обстановка накаляется. Забастовщики продолжают своё шествие от площади Пушкина по Тверской прямиком к Красной площади. Периметр близлежащих территорий оцеплен нарядами полиции и службами быстрого реагирования.

К митингующим решился выйти Владимир Жириновский - лидер фракции ЛДПР, который пытается угомонить разбушевавшуюся толпу и ведёт с ними конструктивный диалог. Впрочем, слушать кандидата в президенты никто не хочет, а требуют снятия его кандидатуры с предстоящих выборов и покрывают ненормативной лексикой. Однако Владимир Вольфович не сдаётся и продолжает вести диалог с молодёжью в окружении личной охраны.

Не добившись ничего определённого, но сагитировав людей голосовать за него, он спешно покинул место. Также лидер ЛДПР пообещал всем собравшимся, что тех, кого сегодня задержат он ручается освободить.

Отметим, что подобные акции проходят по всей России. За короткий промежуток времени по всей стране задержано более 180 человек. Положение очень напоминает те события, которые проходили в Украине в феврале 2014 года. Группы людей начинают выкрикивать, что "Путин - это война".

К чему приведёт, видимо, заранее спланированная и хорошо организованная крупномасштабная акция пока не известно. Перекрываются подземные переходы и многие улицы. Правоохранительные органы пытаются держать под контролем ситуацию и удерживают поток бастующих в узком русле.