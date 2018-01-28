Бузова стала жертвой мошенников: Кто наживался на славе звезды?

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Чебоксарские махинации.

Не успела Ольга Бузова вернуться с удивительного отпуска в Тайланде, как снова вокруг неё стали происходить скандальные истории. В этот раз шумиха поднялась в Чебоксарах. Там группа мошенников распространила слухи о том, что певица собирается провести фан-встречу со своими подписчиками в местном торговом центре "Мадагаскар". Впрочем, всё бы ничего, но запланированное мероприятие было платным и учитывая популярность Ольги, деньги собирались не малые.

Так в течение трёх часов, толпа фанатов, с цветами и подарками для своего кумира прождала впустую. Естественно, что Бузова об этом происшествии вскоре узнала и на своей страничке в Instagram поспешила выложить видеообращение, в котором опровергала ложное мероприятие, которое должно было произойти в Чебоксарах. Но было уже поздно. Обманутые люди остались как без Ольги так и без денег, а организаторов и реализаторов билетов "несуществующего шоу" давно и след простыл.

Расстроенная звезда не находила слов возмущения вопиющему безобразию. Ей было до слёз жаль всех своих поклонников, которые с таким нетерпением ждали этой встречи, готовились, а в результате были нагло обмануты. Бузова в срочном порядке обратилась за помощью к юристам, которые уже начали разбираться с этим делом и в очередной раз обратилась к своим фанатам. Она предупредила, что вся достоверная информация о будущих концертах или фан-встречах размещена только на её официальных станицах. Ольга просила поклонников быть внимательнее и в следующий раз обязательно удостовериться в подлинности информации о её приезде в тот или иной населённый пункт.

Также певица отметила и тот факт, что она никогда не берёт денег за свои автографы и фотографии с ней - это противоречит её принципам и неуважительно по отношению к людям. Также Бузова пообещала компенсировать моральный ущерб, принесённый чебоксарским почитателям её творчества. Теперь исполнительница заметно улучшит качество проводимых концертов. В сторону своих обидчиков телеведущая не стала долго и много разглагольствовать, а просто назвала их "сволочами".

Вот таким вот неожиданными и мало приятным обернулись первые рабочие будни Ольги Бузовой после десятидневного незабываемого отпуска.