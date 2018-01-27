Бред Питт и Дженнифер Эннистон: История с продолжением

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Новое - хорошо забытое старое.

Как известно, у звёздных пар зачастую личная жизнь складывается не очень хорошо. Так и у известного голливудского тандема Анджелины Джоли и Бреда Пита дошло дело до развода. Причин тому, как оказалось, предостаточно. Однако самым главным и решающим стало злоупотребление алкоголем и конфликт со старшим сыном, который актёр так и не смог разрешить.

Тем не менее страдать долго звезда Голливуда не умеет, поэтому всё чаще его стали встречать в обществе своей бывшей жены Дженнифер Эннистон. Напомним, что Бред Питт женился на Дженнифер в 2000 году, но прожив почти пять лет они вынуждены были расстаться. Со слов самого актёра, он хотел иметь детей, а его супруга к этому была не готова. Зато с Анджелиной Джоли всё пошло как нельзя гладко и стремительно. Их роман начался ещё со времени съёмок кинокартины "Мистер и миссис Смит", и уже в самом начале 2006 года пара объявила о своих отношениях официально, так как к тому времени Анджелина уже была беременна от Питта. Далее их совместная жизнь пошла яркой вереницей волнующих и приятных событий, но узаконили они свой брак лишь в 2014 году во Франции. Однако через два года супруга подала на развод.

Сейчас, справиться со сложной личной ситуацией Питту помогает его бывшая жена, с которой у них до сих пор сохранились нежные, дружеские отношения. Впрочем, близкие друзья утверждают, что между ними есть что-то романтичное. Так актёр открыто извинился перед экс-супругой Дженифер и признал все свои ошибки перед ней, а также познакомил со своими детьми. Заметим, что популярная американская актриса состоит в законном браке с актёром Джастином Теру и как будет продолжаться её неоднозначная связь с Брэдом пока не известно. Известно лишь то, что и Анджелина очень сильно переживает развод и также страдает, как и её супруг. Но что решит в этот раз Питт и с кем он захочет остаться?

Бурная жизнь известных актёров бешено стремясь куда-то вверх, иногда резко переворачивается с ног на голову, ставя в весьма затруднительное положение из которого очень сложно выйти действительно достойно. В этом случае, вспыхнувший роман с замужней экс-супругой однозначно не делает чести актёру и как будут развиваться события в дальнейшем - время покажет.