Россия отправит космонавтов на Марс: Противостояние Илона Маска и Роскосмоса продолжается

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Марс представляет для различных государств и организаций своеобразную вершину в покорении космоса. Роскосмос решил не отступать от Илона Маска и продолжить работу по освоению Красной планеты.

Заявления о том, что Марс в скором будущем будет колонизирован жителями Земли стали уже привычными и потеряли новизну. О своих планах на покорение Красной планеты не однократно заявлял бизнесмен и владелец компании SpaceX Илон Маск. С целью первыми увидеть просторы планеты создавалась организация под названием MarsOne.

В свою очередь организация Роскосмос тоже решила не сидеть на скамейки запасных и тоже вступить в ряды стремящихся на Марс. В 2016 году совместно с Европейским космическим агентством российская организация начала разрабатывать проект «ЭкзоМарс», а в январе этого года представители космической организации нашей страны уверенно заявили о том, что тоже планируют начать подготовку космонавтов к полёту на Красную планету.

Генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров рассказал, что о полётах на Марс в ближайшие 7-10 лет говорить пока рано, но работы в этом направлении российскими специалистами активно ведутся. Он отметил, что вначале перед космонавтами стоит задача отработать посадку и тактику взлёта с четвёртой планеты на Луне. Также на спутнике Земли планируется испытание технологии по защите от мощного космического радиоактивного излучения. Российские учёные уверены, что без вреда для здоровья человек сможет полететь к просторам Красной планеты всего лишь раз, а частые полёты чреваты возникновением необратимых процессов в организме космонавта.

Илона Маск, создатель компании SpaceX, имеет, как показала практика, на освоение космоса в целом и Марса в частности более амбициозные планы. На Международной космической конференции, что состоялась в сентябре 2017 года в Аделаиде, он сообщил общественности, что человек ступит на Красную планету в 2022 году. Также он предложил жителями Земли для успешного развития космических программ воспринимать себя, как «космический вид», а не просто человека разумного, обитателя Голубой планеты. Примечательно, что в отличие от проекта MarsOne, который большинство представителей научного мира относят к пиар-компании и не более, бизнесмен из США активно воплощает свои космические задумки в жизнь.

Известно, что Роскосмос и ранее пытался соревноваться с американской компанией SpaceX, однако запуск ракеты потерпел неудачу. Теперь же, включая новые заявления космической организации нашей страны, межпланетная гонка действительно становится интересной и набирает обороты. Кто знает, может и ботинок отечественного космонавта первым оставит след в марсианской пыли.