Пьяная неграмотная Диана Шурыгина и Никита Пресняков: Когда девочка-изнасилование повзрослеет?

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Диана Шурыгина, мегахайп 2017 года, продолжает участвовать в скандалах и быть объектом нескончаемого пиара. В этот раз над 18-летней экс-жительницей Ульяновска решил посмеяться Никита Пресняков.

Много людей за ушедший год пиарилось за счёт скандальной известности Дианы Шурыгиной, как только девушку-изнасилование не называли и в чём только не обвиняли. В начале этого года решил прокатиться на гребне чужой, пусть и грязной славы, внук Примадонны Никита Пресняков. Молодой человек не в первый раз пытается подогреть интерес к собственной персоне за счёт известных женщин.

В этот раз начинающий артист выложил в соцсеть ролик, где жёстко высмеял популярность Дианы Шурыгиной. Суть видео состоит в том, что долго переключая каналы, сын Кристины Орбакайте ничего интересного по ТВ не находит, так как постоянно натыкается на девушку-изнасилование. В итоге он решает покинуть планету Земля, так как 18-летняя экс-жительница Ульяновска ему просто надоела.

Не успел ролик появиться в сети, как на молодого артиста накинулись критики. Они отметили, что Никита Пресняков ничего из себя пока не представляет и ни кем, по сути, не является, кроме как внуком Примадонны и сыном известной артистки Орбакайте. Ему напомнили, что он будет вправе критиковать других людей только тогда, когда сам достигнет хоть каких-то высот. Общественность сошлась во мнении, что Никита Пресняков просто решил в очередной раз пропиариться на чужой славе, так как популярность Дианы Шурыгиной, хоть и сомнительная, но постоянно обсуждаемая.

Напомним, что ранее девушку обвинили в неграмотности. Причиной подобному стало непонимание звездой скандалов слова «афоризм», которая она имела неосторожность неправильно употребить в очередном излиянии к поклонникам. Обращаясь к подписчикам своей странички в очередном откровении, Диана Шурыгина писала о «большом количестве глупых и аморальных людей» и в конце, решив блеснуть интеллектом, добавила, что есть «афоризма, идеально подходящая к ситуации» и далее «в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь».

Подписчики такой безграмотности своему кумиру не простили, а хейтеры начали всячески высмеивать и обзывать девушку-изнасилование. Также они напомнили, звезде скандалов, что стоит обдуманно писать посты к своим фото, так как обычно перед телекамерой Диана Шурыгина и «нескольких слов связать не может».

В начале этого года, после выхода Сергея Семёнова, Диану Шурыгину обвинили в проституции и в злоупотреблении алкоголем. В сети даже появилась информация о том, что мать девушки призналась, что считает себя виноватой в проблемах дочери.

Те, кто изначально следит за жизнью девушки, и сопереживает каждой её неудачи, отметили, что пора бы уже Диане повзрослеть и попадать в рейтинги самых обсуждаемых персон другими, более привлекательными способами. Поклонники поинтересовались, когда услышат о своём кумире не в ракурсе «Шурыгина пьяная» или «Шурыгина голая», а в более эстетических ключах.