В Солнечной системе скрывается двойник Земли: Ученые раскрыли загадку Титана

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Научные деятели не останавливаются на пути поиска идентичных планете Земля объектов, где могли бы жить люди, и очередные исследования дали желаемые результаты. Как оказалось, совсем близко – в Солнечной системе – располагается так называемый двойник Голубой планеты, и оба объекта ученые уже успели сравнить в достаточной мере, чтобы сделать некоторые выводы.

Речь идет о спутнике Сатурна Титане, который является наибольшим в своем роде, в сравнении с другими спутниками. Космический объект был детально изучен, а подробные изображения поверхности позволили произвести ряд экспериментов. Выяснилось, что Титан практически идентичен Земле, и причиной тому послужило расположение океанов. Всем известно, что жизнь на планете в полной мере поддерживает именно вода, да и сам человек состоит из нее большей частью, поэтому открытие дало ученым поводы для продолжения исследований.

Также оказалось, что на поверхности Титана помимо океанов располагаются еще и реки, и количество их достаточно большое для поддержания жизни. Спутник Сатурна имеет озера, и размещение их практически идентично земному, что еще более продвигает Титан на роль двойника Земли. Исследователям удалось уточнить, что на поверхности данного спутника происходит испарение, и этот процесс аналогичен тому, который происходит на Голубой планете. Также Титан имеет собственное гравитационное поле, которое ему обеспечивает Сатурн.

По словам экспертов, необходимо еще много чего выяснить, и наблюдения, а также исследования Титана продолжаются. Больше всего научных деятелей интересует вопрос, каким образом происходит на спутнике устройство водного комплекса, а еще – имеет ли объект те же свойства в атмосфере, которые могли бы полностью обеспечить жизнедеятельность человека. Если воздух на Титане окажется пригодным, уже через некоторое время туда может отправиться первая миссия колонистов, и научный мир серьезно задумается об экспедициях на данный спутник.

Наиболее радостной новостью для исследователей стал тот факт, что «двойник Земли» располагается в Солнечной системе, а это означает, что современные средства перемещения будут способны доставить миссию на объект. Космическое тело сейчас находится под особым наблюдением, но есть и другие планеты, попадающие в список возможных двойников Земли. Тем не менее, по расположению океанов, пек и других водоемов Титан оказался наиболее подходящим кандидатом, который возможно еще посоперничает с Голубой планетой.