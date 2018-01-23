Синее платье и диадема: Минни Маус воссоединилась с возлюбленным на "Аллее славы"

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Известный мультипликационный персонаж Минни Маус, созданный Уолтом Диснеем еще в 1928 году, воссоединился с возлюбленным Микки Маусом на Аллее славы в Голливуде. Знаменательное событие произошло к 90-летию героя мультсериала, излюбленного детьми и взрослыми сразу нескольких поколений, и теперь обе знаменитые мышки представлены рядом.

Мировой мультипликатор создал немало образов, которые стали настоящими звездами, а даже спустя много лет не перестают сходить с экранов. Современники Диснея переснимают мультфильм на новый лад, исходя из стандартов современности, но образы героев остаются практически бессменными. Минни Маус появилась на экранах 90 лет назад, и отличить ее можно по определенным характеристикам. Мышка первоначально была наряжена в красно белое платье в горошек, а на голове ее красовалась шапка, сменившаяся позднее на красивый и яркий бант такой же расцветки.

Сам известный герой Микки Маус был удостоен собственной плиты на той же аллее еще 40 лет назад, и за все это время он находился там без своей избранницы. Однако было принято решение воссоединить неразлучную пару, что было осуществлено накануне. Теперь на Аллее славы две наиболее популярные за все время мышки, и на открытии плиты Минни появился директор компании Дисней Роберг Айгер, а также многие звезды, в частности, певица Кэти Перри, которая предстала в образе мультипликационного героя – мышки Минни.

За годы существования корпорации произошло немало перемен, и периодически другие герои мультсериалов, наряду с коллегами из различных фильмов, получали именные таблички на известной Голливудской аллее. Туда попали Бакс Банни, Винни-Пух, Белоснежка, а также более современные Симпсоны, Шрек и другие мультгерои. По какой причине Минни Маус не сразу появилась на Аллее славы, после расположения там таблички Микки – не известно, однако организаторы сделали событие знаменательным и ярким, подстроив открытие плиты к 90-летнему юбилею мышки.

Минни Маус запомнилась зрителям яркой модницей, а ее наряд стал настоящим историческим вкладом, сделанным мультипликаторами. Первоначально предполагалось, что красавица-мышка будет появляться на экранах в разных костюмах, однако устоявшийся образ создатели менять не стали. Тем не менее, не так давно дизайнеры модного бренда Lanvin осуществили данную задумку и создали уникальное платье для Минни Маус. Оно было выполнено в синем цвете, расшито стразами, а на голове у Минни сверкала красная диадема. Такой наряд можно считать неповторимым, но на экранах Минни в нем появляться не будет.